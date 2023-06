Radfahrer aus Sollstedt sind aufgerufen, sich für guten Zweck zu engagieren und nebenbei Kilometer für das Stadtradeln zu sammeln

Sollstedt. Sowohl für die Aktion „Stadtradeln“ als auch für die „Vor-Tour der Hoffnung“ werden noch sportliche Einwohner von Sollstedt im Kreis Nordhausen gesucht.

Die Aktion „Stadtradeln“ findet in diesem Jahr auch in Sollstedt großen Anklang. Wie Bürgermeister Tobias Tressel (SPD) berichtet, sind aus der Gemeinde und den Ortsteilen 25 aktive Radler dabei. Aktuell belegt Sollstedt mit den bisher gefahrenen Kilometern den vierten Platz im Landkreis. Um noch ein paar Kilometer mehr zu erstrampeln, geht die Einladung an alle Einwohner, sich am Abschlussradeln am Sonntag, 2. Juli, zu beteiligen.

An diesem Tag macht die „Vor-Tour der Hoffnung“, bei der Spenden für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder gesammelt werden, zum zweiten Mal in Wülfingerode Station. Gegen 13 Uhr werden die Radler, die im Eichsfeld starten, am Dorfgemeinschaftshaus erwartet. Nach Kaffee und Kuchen zugunsten der Kinder können sich interessierte Radfahrer der Tour anschließen und je nach Lust, Laune sowie Können noch einige Kilometer erzielen. „Wir bekommen an diesem Tag sechs E-Bikes dafür vom Landratsamt zur Verfügung gestellt, und die sollten auch genutzt werden“, wirbt Tobias Tressel für die Beteiligung an der Tour sowie am Stadtradeln. „Jeder Kilometer zählt“, betont der Bürgermeister.