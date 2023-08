Radfahrer entblößt sich in Nordhausen vor Kindern: Polizei sucht mit Bild nach Zeugen

Sundhausen. Ein Mann hat sich in Sundhausen vor zwei Kindern entblößt. Nun sucht die Polizei mit einem Phantombild nach Zeugen.

Ein Mann hat im Juni vor zwei Kindern an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Nun sucht die Polizei mit einem Phantombild nach Zeugen. Laut Angaben der Polizei hielten sich am Sonntag, 18. Juni, zwei Familien auf dem Gelände des Scheunenhofs in Sundhausen auf. Zwei Kinder saßen gegen 16 Uhr auf einem Stein, als ein Radfahrer mehrfach an ihnen vorbeifuhr.

Der Mann, der nur mit einer Badehose bekleidet war, hielt vor den Kindern an und zeigte ihnen sein Geschlechtsteil. Er soll dieses in der Hand gehalten und daran manipuliert haben. Kurz darauf habe er sich in unbekannte Richtung entfernt.

Der Mann soll Mitte 50 sein, eine normale Statur haben, ungefähr 1,75 bis 1,60 Meter groß sein, graues „zauseliges“ Haar und einen grauen Dreitagebart haben. Zudem habe er eine auffällige Brustbehaarung gehabt. Das Rad des Mannes sei schwarz-weiß mit der Aufschrift „Gazelle“ gewesen. Die Polizei konnte den Mann zum Tatzeitpunkt nicht im Bereich des Vorfalls ausfindig machen.

Hier gibt es ein Phantombild des Täters.

Wer Angaben zu dem Mann machen kann oder Hinweise zu dem Fahrrad geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 oder per Mail an pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de unter Nennung des Aktenzeichens 0156195/2023 melden.