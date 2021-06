Radfahrer in Nordhausen im Gleisbett gestürzt und verletzt

Nordhausen. Diesen Unfall meldet die Polizei.

Am Dienstag gegen 18.55 Uhr fuhr ein 40-jähriger Radfahrer laut Polizei auf der Stolberger Straße in Richtung Töpferstraße. Dabei geriet er in die Straßenbahngleise und geriet auf Grund der nassen Straße ins Rutschen.

Der Mann stürzte und verletzte sich an den Händen. Er musste medizinisch versorgt werden.

