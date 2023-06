Radfahrer ist nach einem Unfall bei Nordhausen verletzt

Einen Unfall mit einem Verletzten musste die Nordhäuser Polizei am Sonnabend in Sundhausen in ihr Wochenendprotokoll aufnehmen.

Nordhausen. Der Wochenendausflug endet abrupt für einen Radfahrer in Sundhausen, als er die Vorfahrt eines Autos missachtet.

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad und einem Pkw ereignete sich am Sonnabend gegen 11.50 Uhr in Sundhausen, berichtet die Nordhäuser Landespolizeiinspektion. Ein 39-Jähriger Radfahrer war auf dem Kesselweg unterwegs und wollte geradeaus über die Sondershäuser Straße in die Rinnestraße rollen. Dabei missachtete er aber die Vorfahrt eines Autos, das in diesem Moment von rechts kam. Der Radfahrer prallte gegen den Pkw und stürzte. Dabei habe er laut Polizei zum Glück nur relativ leichte Verletzungen davongetragen. Den entstandenen Sachschaden am Pkw und am Fahrrad beziffert die Nordhäuser Polizei mit mindestens 1600 Euro.

