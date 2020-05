Ellrich. Dieser Unfall ereignete sich am Donnerstag in Ellrich.

Radfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein Radfahrer bei einem Unfall, der sich am Donnerstagmorgen in Ellrich ereignete. Die Fahrerin eines Seat befuhr gegen 7.20 Uhr die Hospitalstraße in Richtung Nordhäuser Weg.

Als die 56-Jährige nach links in den Wolfsgraben abbiegen wollte, erfasste sie einen 24 Jahre alten Radfahrer, der in der entgegengesetzten Richtung fuhr. Der 24-Jährige stürzte und musste in Krankenhaus gebracht werden.

