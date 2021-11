Radfahrerin lag schwer verletzt auf Straße in Nordhausen

Nordhausen. Eine schwerverletzte Radfahrerin lag in Nordhausen auf der Straße und musste anschließend ins Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitag wurde von Passanten in der Blumenstraße in Nordhausen eine 69 Jahre alte Frau gefunden. Laut Polizei lag sie neben einem Fahrrad. Die Ersthelfer informierten den Rettungsdienst, da die Frau offensichtlich schwerverletzt und kaum ansprechbar war. Noch ist unklar, wie lange die Frau schon an dieser Stelle lag und wie sie in diese Situation geraten war.

Die Nordhäuser Polizei ermittelt dazu gegenwärtig in alle Richtungen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei einer Polizeidienststelle zu melden.