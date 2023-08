Radfahrerin nach Sturz in Nordhausen verletzt

Nordhausen. Polizisten werden in Nordhausen auf verletzte Radfahrerin aufmerksam

In der Halleschen Straße stellte eine Streifenwagenbesatzung eine verletzte Radfahrerin fest. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau am Dienstagnachmittag gestürzt, als sie Passanten ausgewichen war. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden. Die Passanten wurden durch den Unfall nicht verletzt.

