Radio Enno plant in Nordhausen Aktionen gegen Fake News

Nordhausen. Nordhäuser Radiomacher warnen: Eine aktuelle Studie besagt, dass 80 Prozent der Jugend mit Verschwörungstheorien konfrontiert sind.

Das Nordhäuser Radio Enno beteilige sich auch in diesem Jahr an den Thüringer Aktionstagen gegen Fake News, Desinformation und Verschwörungstheorien, kündigt Leiterin Sandra Witzel an. „Diese Phänomene haben in Zeiten von Pandemie und Krieg deutlich an Relevanz vor allem innerhalb sozialer Netzwerke gewonnen“, meint Witzel.

Eine aktuelle Studie zu Fake News und Hatespeech im Alltag von Jugendlichen zeige, dass 80 Prozent der Jugendlichen mit Verschwörungstheorien konfrontiert werden. Daher hätte die Förderung der Informations- und Nachrichtenkompetenz bei Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren eine hohe Priorität.

In diesem Jahr ist die Aktionswoche vom 2. bis 5. Mai auf Initiative der Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) im Rahmen des Bündnisses „Journalismus macht Schule“. Die Medienbildungsbeauftragte Tina Geßner von Radio Enno sei bereits zum zweiten Mal dabei, berichtet Sandra Witzel. „Denn eine Säule des Radiosenders ist die Medienbildung für Jung und Alt. Medien sind ein elementarer Bestandteil der Lebenswelt von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren“, betont Witzel.