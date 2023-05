Radio sucht Nordhäuser Senioren zum Mitmachen

Nordhausen. Radio Enno in Nordhausen braucht Verstärkung für seine Seniorenredaktion in Nordhausen. Die erste Sitzung findet am 25. Mai statt.

Das Nordhäuser Radio Enno ruft mit neuem Sendeformat alle Senioren, also Menschen ab 55 plus, zum Mitmachen auf. Das Redaktionsteam soll aus engagierten Bürgern aus dem Landkreis Nordhausen bestehen, die Aktuelles aus der Region aufgreifen. Bunt und abwechslungsreich soll sich das neue Sendeformat präsentieren. Die Mitwirkenden der Sendung greifen Themen auf, die selbst bewegen und interessieren. „Radio machen kann man lernen, und es macht auch Spaß“ sagt Tina Geßner, die mit der Planung und dem Aufbau der Seniorenredaktion betraut wurde.

Von der Themenfindung, der Recherche, dem Moderieren bis hin zu einer fertigen Magazinsendung, all das macht das Radio zu einem sehr spannenden Treffpunkt für die neue Seniorenredaktion in Nordhausen. Das Spektrum ist groß und bietet viele kreative Möglichkeiten in einem freundschaftlichen und gleichberechtigten Umfeld. Bei Interesse und Fragen freut sich Tina Geßner über eine Kontaktaufnahme. Die erste Redaktionssitzung findet am Donnerstag, dem 25. Mai, von 10 bis 12 Uhr im Versammlungsraum von Radio Enno am August-Bebel-Platz 6 in Nordhausen statt.