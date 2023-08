Radtour durch den Südharz: Von der Burg Klettenberg zum Salzaspring

Nicht nur bei sonnigem Wetter, auch bei Nieselregen hatten sich viele Teilnehmer zur Karst-Rundfahrt in Klettenberg getroffen.

Klettenberg. Eine Radtour durch den Südharz lockte 30 Teilnehmer an. Die meisten reisen mit dem Zug an.

Nicht nur bei sonnigem Wetter, sondern auch bei Nieselregen hatten sich viele Teilnehmer zur Karst-Rundfahrt in Klettenberg getroffen. Die seit Kurzem vom Karstwanderverein angebotenen Touren für Mountainbiker und E-Bike-Fahrer erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.

Die beiden Veranstalter Firouz Vladi aus Düna und Burkhard Schmidt aus Tettenborn hatten zu einer rund 35 Kilometer langen Radtour durch die Südharzer-Karstlandschaft aufgerufen.

Bei diesen Sonntagstouren, egal ob es eine Wanderung oder eine Radtour ist, wird neben der Bewegung auch immer viel Wissenswertes zur Geologie und zur Heimatgeschichte vermittelt. Früher reisten die Teilnehmer überwiegend mit dem Auto an, jetzt hat das neue Projekt „Zug um Zug“ bereits erste Interessenten gefunden. Mit dem Zug ging es bis nach Bad Sachsa und von dort über Neuhof ins thüringische Klettenberg, wo sich auf dem Gelände des ehemaligen Ritterguts 30 Teilnehmer aller Altersgruppen einfanden.

Die Tour führte über die ehemalige Burganlage Klettenberg Richtung Gedenkstätte Dora zum Salza-spring, die nach der Rhumequelle mit 22 Millionen Kubikmeter die zweitgrößte Quelle des Südharzes ist. Mit einem kleinen Abstecher zum Kuntze-Mausoleum in Mauderode, in dem einst ein bedeutender Eisenbahningenieur seine letzte Ruhestätte fand, ging es dann zu einem ehemaligen Tettenborner Rittergut, dem Gut Steinsee, das sich heute im Besitz der Reiterfamilie Linsenhoff befindet. Der vorläufige Abschluss mit einer kleinen Erfrischung erfolgte in Liebenrode, bevor es dann wieder zurück nach Klettenberg ging, damit die Bahnfahrer ihren Zug rechtzeitig erreichen konnten.