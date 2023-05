Radweg in Nordhausen wird ausgebessert

Nordhausen. Derzeit laufen Bauarbeiten an einem Geh- und Radweg im Nordhäuser Stadtteil Krimderode. Was dort genau gemacht wird.

In der letzten Aprilwoche sind am Radweg/Goetheweg in Nordhausen Reparaturarbeiten gestartet. In dem betroffenen Bereich von der Freiheitsstraße bis zum Zuckerweg werden Teilbereiche ausgebessert, erläutert Stadtsprecherin Franziska Mühlhause. Die Arbeiten dauern voraussichtlich 14 Tage. „In der Zeit ist mit temporären Einschränkungen der Nutzung zu rechnen“, so die Stadtsprecherin abschließend.