Radweg nach Herreden könnte noch 2020 kommen

Die Nordhäuser Stadtverwaltung rechnet noch in diesem Jahr mit dem Bau des kombinierten Rad- und Gehwegs zwischen Salza und Herreden. Das teilte das Rathaus nun in schriftlicher Form mit und reagierte damit auf eine Bürgeranfrage im Stadtrat. Der Fördermittelantrag zum Bau der Verbindung zwischen der Kernstadt und dem Ortsteil sei fristgerecht Ende Oktober vorigen Jahres beim Landesamt für Bau und Verkehr eingereicht worden. Wird dies genehmigt, kann es 2020 losgehen. Auch die Grundstücksfragen an der geplanten Trasse sind laut Verwaltung bereits geklärt.