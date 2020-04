Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Radweg nach Herreden wird noch 2020 gebaut

Der Rad- und Gehweg von Herreden nach Salza, für den sich die Herreder Bürger stark gemacht haben, soll noch in diesem Jahr gebaut werden. Das bekräftigte die 2. Beigeordnete Hannelore Haase (Linke) auf der Sitzung des Nordhäuser Kreisausschusses am Montag. Das Gremium hatte zuvor den Weg für das Bauvorhaben freigemacht und den Auftrag über 792.860 Euro an die Firma Strabag vergeben. „Der Weg wird eine Breite von 2,50 Meter haben“, beantwortete Landrat Matthias Jendricke (SPD) die Nachfrage von Ausschuss-Mitglied Rüdiger Neitzke (Grüne).

Drei weitere Vergaben betrafen die Sanierung der Grund- und Regelschule in Niedersachswerfen. Das Los für den erweiterten Rohbau der Schulturnhalle und den Neubau des Bolzplatzes ging an die Firma Kirchner Bau in Mauderode (231.830 Euro), der Auftrag für die Elektroinstallation an die Nordhäuser Firma Electronic ELT (124.830 Euro) und das Los für die Außenanlagen an die Firma UT aus Sangerhausen (371.458 Euro). Zudem genehmigte der Kreisausschuss weitere Gelder in Höhe von 500.000 Euro für die Innensanierung des Schiller-Gymnasiums in Bleicherode.

Summa summarum gab der Kreisausschuss grünes Licht für Ausgaben von über zwei Millionen Euro.