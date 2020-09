Radwegekonzept für Hohenstein gestartet

Bei einem Ortstermin in Neuhof sprachen Planer Heiko Maulhardt (von links), Hohensteins Bürgermeister Andreas Gerbothe (CDU) und Werner Bruchmann, CDU-Kommunalpolitiker aus Bad Sachsa , über mögliche Radwege zwischen Hohenstein und Bad Sachsa.

Hohenstein. Ein erstes Treffen für ein länderübergreifendes Projekt wird in Neuhof abgehalten. Auch Bad Sachsa wird in das Vorhaben eingebunden.

Nachmittags um 17 Uhr donnert ein Lastwagen nach dem anderen beim Ortstermin an der Kreuzung der Landesstraße 2067 mit der Harzstraße in Neuhof vorbei. Der Ort ist also gut gewählt, um über den Aufbau eines länderübergreifenden Radwegenetzes zwischen Hohenstein auf Thüringer und Bad Sachsa auf niedersächsischer Seite zu sprechen. Denn für Radfahrer ist es hier sehr gefährlich.