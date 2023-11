Ralf Hoffmann ist neuer Elternsprecher der Kindergärten in Nordhausen

Nordhausen. Die Nordhäuser Kindergärten wählten ihren neuen Vertreter. Melanie Borgstedt ist die Vertreterin von Ralf Hoffmann.

Die Elternsprecher der Kindertageseinrichtungen der Stadt Nordhausen waren kürzlich in den Ratssaal zur Neuwahl eines Vorsitzenden sowie zum Austausch eingeladen. Von den 21 Einrichtungen nahmen Vertreter aus 14 Einrichtungen an der Wahl teil. Aus dem Kreis der kommunalen Elternvertretung wurde Ralf Hoffmann von der Kita „Traumzauberbaum“ für die nächsten zwei Jahre zum neuen Stadtelternsprecher gewählt. Als seine Stellvertreterin erhielt Melanie Borgstedt (Kita „Kleine Strolche“) das Vertrauen der Elternsprecher oder den Vertretern der städtischen Kindergärten.

Der erste ehrenamtliche Beigeordnete Michael Kramer (CDU) beglückwünschte die Gewählten zu ihrem neuen Ehrenamt. Dem nicht mehr zur Elternschaft der Kindertageseinrichtungen zählenden bisherigen Vorsitzenden Matthias Gäpler und seinem Stellvertreter Christian Klein dankte die Sachgebietsleiterin Ariana Schröter für die vertrauensvolle und konstruktive gute Zusammenarbeit. Ein gemeinsamer Austausch fand zu aktuellen Themen wie der Baustellen- und Umleitungssituation an der Kita „Märchenhaus“ in Krimderode, der Gemeinschaftsverpflegung sowie zu einzelnen Baumaßnahmen in den Einrichtungen statt.