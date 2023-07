Randalierer entglasen Bushaltestelle – Pool-Pumpe abgebaut und gestohlen

Vandalen haben eine Bushaltestelle in Hesserode zerstört. (Symbolbild)

Die Nachrichten der Polizei für Nordhausen und Umgebung.

In der Nacht von Samstag zu Sonntag ließen unbekannte Randalierer in Hesserode ihrer Zerstörungswut freien Lauf und entglasten eine Bushaltestelle im Bereich der Kleinwertherstraße und beschädigten den Zaun eines angrenzenden Grundstückes. Weiterhin wurde eine Holzhütte am Sportplatz aufgebrochen, aus der mehrere Pokale entwendet wurden. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Pool-Pumpe abgebaut und gestohlen

Unbekannte suchten im Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis Samstagfrüh einen Garten in der Gartenanlage "Am Kuhberg" in Nordhausen heim. Anscheinend kletterten sie über den Zaun und stahlen eine Poolpumpe, die auf einem Betonelement festgeschraubt war. Der Wert beträgt etwa 180,- Euro.

Keller in Mehrfamilienhaus aufgebrochen

Am Freitagabend waren Polizisten in Nordhausen Am Frauenberg im Einsatz. Dort hatten Unbekannte im Zeitraum vom 16. bis 30.06. den Keller eines Mehrfamilienhauses aufgebrochen und aus diesem Geschirr, Farbe, Putzmittel sowie zwei ältere Telefone mit Wählscheibe im Wert von etwa 400,- Euro entwendet.

Betrunkene Autofahrerin gestoppt

Am Samstagmorgen kontrollierten Polizisten in der Hohekreuzstraße in Nordhausen einen Audi. Dabei stellten sie fest, dass die 46-jährige Fahrzeugführerin alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,1 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus, der Führerschein wurde sichergestellt.

