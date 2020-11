Rathaus in Nordhausen will weiter kräftig investieren

Trotz Corona tüftelt das Nordhäuser Rathaus mit guten Vorbedingungen an einem Haushalt für 2021. Den Entwurf dafür stellte Kämmerin Steffi Weber dem Stadtrat vor. Ihren Berechnungen nach ist er ausgeglichen und sieht im Ergebnisplan einen Umfang von 84,4 Millionen Euro vor. Für das Jahr 2021 plant die Stadt zudem die Aufnahme eines Kassenkredits in Höhe von 11 Millionen Euro, was nicht genehmigungspflichtig wäre.

Grundlage der Planungen im Rathaus seien gute Ergebnisse der drei Vorjahre, skizzierte Weber die Ausgangslage. Zur Erinnerung: Im Jahr 2013 waren die Vorträge der Stadtkasse aufgebraucht. 2014 sei deshalb die Haushaltssicherung eingeleitet worden, erinnerte sie die Ratsmitglieder. Im Jahr darauf sei es nicht gelungen, einen Haushalt auf die Beine zu stellen, sodass ein Haushaltssicherungskonzept nötig wurde.

Erste Ergebnisse erzielte das vor vier Jahren: Überschüsse von 1,12 Millionen Euro sind Beleg. Eisernes Sparen, gute Gewerbesteuern aber auch die Fusionsprämie aus der Eingemeindung von Buchholz trieben die Jahresüberschüsse 2019 gar bis auf 9,58 Millionen Euro.

28 Millionen Euro stehen im Investitionshaushalt für 2021

In der schweren kommenden Zeit profitiere man von dieser Entwicklung, so Weber. Denn die Hüterin der Nordhäuser Finanzen weiß um die große Unbekannte Corona und deren Folgen für den Stadtsäckel: Stand jetzt geht das Rathaus von 3,7 Millionen Euro aus, die durch die Pandemie allein dieses Jahr an Gewerbesteuern verloren gehen.

Mindererträge durch die Schließung städtischer Einrichtungen wie den Museen stünden zudem höhere Reinigungskosten durch Hygienemaßnahmen gegenüber, verdeutlichte Weber das Spannungsfeld. „Daher war eine Haushaltssperre sinnvoll“, sagte sie über den Schritt des Oberbürgermeisters im April. Als Risiken der folgenden Haushaltsjahre sieht Weber obendrein sinkende Zuweisungen aus Erfurt bei steigender Kreisumlage.

Gibt der Stadtrat Webers Entwurf Ende des Jahres seinen Segen, wird die Stadt trotz der Unwägbarkeiten kräftig investieren. Bis dato stehen 28,1 Millionen Euro im Investitionshaushalt. „Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf dem Neubau der Feuerwache sowie der Generalsanierung des Theaters“, sagte die Kämmerin über den Posten von 7,4 Millionen Euro in der Zorgestraße. Im Theater sollen kommendes Jahr etwa 4,4 Millionen Euro verbaut werden. Zudem wolle das Rathaus weiter Geld in die Infrastruktur – allein hier sind Investitionen von 5,5 Millionen Euro vorgesehen –, in Schulen, Kindergärten und Sportstätten stecken.

Weber präsentierte auch Einzelprojekte dieses Credos: So sollen 100.000 Euro in die Ballsporthalle oder 350.000 Euro in den Schulsportplatz in Ost fließen. Fahrzeuge und Ausstattung für den Bauhof will sich die Verwaltung derweil rund 161.000 Euro kosten lassen.

Mit 400.000 Euro soll der Bürgerservice im neuen Rathaus umgebaut werden. Ebenfalls ein stolzer Posten: 6,2 Millionen Euro Städtebaumittel, die dem Landkreis für den Neubau des Humboldt-Gymnasiums weitergereicht werden. 1,3 Millionen Euro will das Rathaus selbst unter dem Aufgabengebiet Stadtentwicklung und -sanierung verbauen.