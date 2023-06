Rausch & Absturz: Ein besonderes Jahrzehnt lebt in Nordhausen auf

Nordhausen. Das Nordhäuser Kunsthaus Meyenburg zeigt nur noch wenige Tage eine bemerkenswerte Sonderausstellung. In diesem Rahmen ist nun zudem eine musikalische Revue zu erleben.

Noch eine Woche ist eine Zeitreise durch die Kunst der „Goldenen Zwanziger“ im Kunsthaus Meyenburg möglich. Am 18. Juni endet die Ausstellung, und die 60 Leihgaben gehen zurück in die Sammlung Sundermann nach Würzburg.

Am Samstag, dem 17. Juni, gibt es um 20 Uhr noch einen musikalischen Höhepunkt zur Ausstellung: Unter dem Titel „Rausch & Absturz – die deutschen 20er Jahre“ präsentieren Silke Gonska & Frieder W. Bergner eine musikalische Revue in bester 20er-Jahre-Tradition.

„Wir hören viel Musik, jazzige Vertonungen von toller Lyrik aus der Zeit zwischen den Weltkriegen. Dazu entfalten die beiden Akteure ein lebendiges Panorama dieser Dekade in den Berichten bekannter Zeitgenossen wie Friedrich Hollaender, Oskar Maria Graf, George Grosz und Kurt Tucholsky. Wir lernen ein Deutschland kennen, das nach Weltkrieg und Revolution versucht, in den von Hunger und Verlust gezeichneten Metropolen eine neue Kultur und Kunst zu etablieren“, informiert Kunsthaus-Chefin Susanne Hinsching.

Aber nicht nur die Prominenten dieser Jahre sollen an dem Abend zu Wort kommen. Mit einem Stück seiner eigenen Familiengeschichte erzählt der Autor Bergner, wie sein Großvater nach Kriegsdienst in der kaiserlichen Marine und dem Kieler Matrosenaufstand mit wenig Glück versucht, in der sächsischen Provinz ein bescheidenes Stück Wohlstand für seine Familie zu erarbeiten. Und wie seine älteste Tochter nach dem frühen Tod des Vaters begeistert den Versprechungen der Nationalsozialisten hinterherläuft. So enden die deutschen 20er-Jahre turbulent, mit Hoffnungen im Kleinen und im Großen, aber auch – wie wir heute wissen – mit einer düsteren Vorahnung.