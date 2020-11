Reaktion auf Pandemie: Südharz-Klinikum baut neues Lager

Nordhausen. Intensivpflege in Nordhausen wurde um 20 Mitarbeiter aufgestockt. Keine Engpässe bei Schutzkleidung. Besuchsverbot aufgehoben

Die erste Corona-Welle verschonte den Südharz. Anders ist die Lage seit vier Wochen: Auf das Virus positiv getestet wurden seit 9. Oktober 91 Menschen im Landkreis. Zum Vergleich: In den vorangegangenen knapp sieben Monaten waren es zusammen 75 Infektionen. Die Dynamik des Infektionsgeschehens ist groß, an der Einstufung als Risikogebiet ist der Südharz am Donnerstag nur knapp vorbeigeschrammt. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog