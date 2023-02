Rechtsstreit droht Straßenbau in Nordhausen zu verzögern

Nordhausen. Die Sanierung der Wallrothstraße soll 2024 beginnen. Sollen dafür nötige Fördermittel vom Land fließen, ist aber Eile geboten. Das Prekäre: Die Stadt ist von anderer Stelle abhängig.

Eine Vergabebeschwerde droht die Sanierung der Wallrothstraße weiter zu verzögern. Eine Entscheidung darüber hat die Thüringer Vergabekammer auch nach Monaten noch nicht gefällt. Dabei steht die Stadt unter Druck: Bis Ende März verlangt das Land den Förderantrag, sollen im nächsten Jahr Mittel für die Straßensanierung fließen. Um diesen Antrag einreichen zu können, müssen einige Planungsleistungen erbracht werden. Diese aber darf die Stadt erst nach Entscheidung der Vergabekammer vergeben.

Drei Bieter hatten sich an der europaweiten Ausschreibung beteiligt. Die Nordhäuser Ingenieurgesellschaft Gebrüder Tölle hatte mit rund 903.000 Euro das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Ein unterlegener Bieter schaltete die Vergabekammer ein.

Die hat in Aussicht gestellt, noch diesen Monat zu entscheiden. In der Hoffnung, dass die Sache zugunsten der Gebrüder Tölle ausgeht, bat die Verwaltung den Stadtrat am Mittwochabend um einen entsprechenden Vergabebeschluss, der dank nur zwei Enthaltungen auch erfolgte. So kann das Planungsbüro nach einer positiven Entscheidung der Vergabekammer unverzüglich beauftragt werden.

Die Wallrothstraße ist schon seit 2021 nur noch talwärts befahrbar.