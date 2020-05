Regelbetrieb in Kindergärten beginnt am 2. Juni im Kreis Nordhausen

Die Bürgermeister des Landkreises Nordhausen trafen sich am Freitag, um über die weitere Vorgehensweise in den Kindertagesstätten zu beraten. Scharfe Kritik übten sie an der Vorgehensweise des Freistaates Thüringen. Es sei nicht nachzuvollziehen, dass der Minister Helmut Holter (Linke) am Dienstag vor die Presse tritt und blumig die weitere Vorgehensweise in Thüringen verkündet, erklärte Stephan Klante (CDU), Kreischef des Gemeinde- und Städtebundes. Bis zum Mittwochabend mussten die Kommunen auf die schriftlichen Vorgaben aus dem Ministerium warten. Die Kommunen seien dann am Donnerstag dazu übergegangen, dieses Vorschriftenwerk ansatzweise praxisnah umzusetzen und die Vorkehrungen für den Übergang vom Notbetrieb in den eingeschränkten Regelbetrieb zu organisieren. Hierzu fanden Gespräche mit den Einrichtungsleitern und den Elternvertretern statt.

Freitagfrüh ereilten die Träger dann die Informationen, dass doch wieder gravierende Änderungen im Betrieb angedacht sind, mit der Maßgabe, diese bereits ab Montag umzusetzen. Diese Vorgehensweise sei fernab jeglicher Praxisnähe, ärgert sich Klante. Weder die Eltern noch die Einrichtungen seien im Stande, solche Änderungen binnen eines Tages vollumfänglich umzusetzen.

Die Bürgermeister des Landkreises haben völliges Verständnis für den Unmut der Eltern, die in der ohnehin schon schwierigen Situation einen Hauch von Planungssicherheit erwarten. Der Übergang vom Notbetrieb in den eingeschränkten Regelbetrieb ist logistisch und personell eine große Herausforderung.

Nach bestehender Vorgabe müssen die Gruppengrößen nach Quadratmetergrößen der Gruppenräume oder zur Verfügung stehenden Räume gebildet werden. Diesen Gruppen wird dann feststehendes Personal, je nach Betreuungsschlüssel, zugeordnet. Diese Vorgabe führe in einem Großteil der Kommunen dazu, dass 50 Prozent der Kinder im eingeschränkten Regelbetrieb aufgenommen werden können. Ausnahmen bilden nur die Kommunen, die von den Belegungszahlen nicht an der oberen Belegungsgrenze liegen.

Daraus folgend ergibt sich ein „Wechselmodell“ mit wöchentlichem Rhythmus. In allen Beratungen sei diese Variante als am besten umsetzbar favorisiert worden, berichtet Klante. Für den Zeitraum der Umsetzung beziehungsweise für den Einstieg in die eingeschränkte Regelbetreuung wurde der 2. Juni anvisiert. Im Vordergrund der Betrachtung steht hierbei das Kind. Jedem Kind soll die Möglichkeit gegeben werden, die pädagogischen Angebote und überaus wichtigen sozialen Kontakte wieder für sich in Anspruch zu nehmen. Aus diesem Grund bedeutet der Übergang vom Notbetrieb in den eingeschränkten Regelbetrieb nach derzeitigen Vorgaben, dass sämtliche bis dahin geltende Systemrelevanz der Berufe wegfallen wird. Die dann durchgeführte Betreuung richte sich ausschließlich nach dem Kind, betont Klante.

Aus diesem Grund ergehe die dringende Bitte durch die Bürgermeister an die Eltern, aktiv an dem Prozess mitzuwirken, um größtmögliche Schnittstellen zu ermöglichen. Jeder sei nun gefordert zu eruieren, wie ein persönliches Einbringen in ein derartiges Wechselmodell erfolgen kann. „Lassen Sie uns gemeinsam versuchen, diese Vorgaben des Landes bestmöglich in Anbetracht der derzeitigen Situation umzusetzen“, appelliert Stephan Klante.