Nordhausen. Einem Leser unserer Zeitung gelang ein wunderbares Lichtbild zum Sonnenuntergang in Nordhausen.

Der April macht in diesem Jahr seinem Mythos alle Ehre. Denn bisher weiß das Wetter scheinbar wirklich nicht, was es will. Am Mittwochabend war es eine einzelne Wolke, die Bernd Thielbeer fotografisch festhielt, während sie sich über der Unterstadt ergoss. Betitelt hat er den Schnappschuss zum Sonnenuntergang mit „Regenmaschinenheißluftballon“.