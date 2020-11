Regionalbahn wird durch Busse ersetzt

Die Abellio-Regionalbahn muss am 14. November auf der Strecke von Nordhausen nach Heiligenstadt durch Busse ersetzt werden.

Aufgrund von Bauarbeiten an Bahnübergängen kommt es am Samstag, dem 14. November, zu Änderungen im Zugverkehr zwischen Sangerhausen, Nordhausen und Sollstedt. Dies teilte Abellio-Sprecher Matthias Neumann am Montag mit. Betroffen sind Züge auf der Strecke Halle – Sangerhausen – Nordhausen – Leinefelde – Kassel (Regionalexpress RE 8 und RE 9 sowie Regionalbahn RB 51).

Am genannten Tag werden die Züge der Regionalbahnlinie RB 51 Nordhausen – Heiligenstadt zwischen Nordhausen und Sollstedt und in Gegenrichtung durch Busse im Schienenersatzverkehr ersetzt. Bedingt durch die längere Fahrzeit der Busse werden Fahrgäste gebeten, sich auf längere Reisezeiten einzurichten. Fahrgäste mit Kinderwagen, Rollstühlen und Fahrrädern sollten beachten, dass in den Bussen nur eingeschränkt Platz zur Verfügung steht. Die Fahrradmitnahme ist eingeschränkt und kann nicht garantiert werden. Fahrgäste werden gebeten, während der Baumaßnahme möglichst auf die Fahrradmitnahme zu verzichten.

Zudem halten am gleichen Tag die Züge des Regionalexpress RE 9 Halle – Sangerhausen – Nordhausen – Leinefelde – Kassel in Fahrtrichtung Kassel zwischen Sangerhausen und Nordhausen nur in Berga-Kelbra. Die entfallenden Halte werden stattdessen durch die Züge des RE 8 zusätzlich bedient. Hierdurch kommt es bei den betreffenden Zügen zu Fahrzeitanpassungen.