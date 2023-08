Reichsstadt und Medizin: Nordhausen hat derzeit eine besondere Ausstellung

Nordhausen. Die Sonderausstellung „Reichsstadt und Medizin“ ist zurzeit im Nordhäuser Flohburg-Museum zu besichtigen. Demnächst ist eine Führung für die Besucher geplant.

Mehr als ein halbes Jahrtausend lang behauptete Nordhausen seinen Status als Reichsstadt. Die damit einhergehende Unabhängigkeit war manchmal ein Segen, und manchmal ein Fluch für die Stadt und ihre Bewohner. Ob die 579-jährige „Republik Nordhausen“ in Sachen Existenzbedürfnisse fortschrittlich oder zeitgemäß war oder anderen Städten in der Entwicklung hinterherhinkte, können Interessierte in der Flohburg erfahren, berichtet Franziska Mühlhause, Sprecherin der Stadtverwaltung. Am Dienstag, 15. August, soll eine Führung durch die Sonderausstellung „Reichsstadt und Medizin“ mit Antonia Jäger stattfinden. Der Rundgang startet um 15 Uhr, zuzüglich zum Eintrittspreis werden drei Euro Führungsgebühren erhoben.