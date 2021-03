Werther. Der Günzeröder bewirbt sich für Bürgermeisteramt in der Gemeinde Werther. Er bringt viel Erfahrung in der Kommunalpolitik mit.

Reinhardt will in Werther Weidt nachfolgen

Am 25. April wird in Werther ein neuer Bürgermeister gewählt. Bis Freitag, 12. März, können sich Kandidaten für die Nachfolge von Hans-Jürgen Weidt bewerben. Schon jetzt stehen zwei Kandidaten fest. Neben Manfred Handke, der am Samstag in der TA vorgestellt wurde, wirft auch Gerold Reinhardt seinen Hut in den Ring.