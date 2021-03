Reisebranche in Nordhausen hofft auf Öffnungen ab Mai

Carolin Schmidt sucht am Fernrohr nach der Kundschaft für das Reiseland-Reisebüro am Marktkauf, das nach dem Umzug neu eingerichtet wurde. Hinten von links Reisebüro Leiterin Sylvia Kehrau, Reisebüro-Chefin Katrin Brauer und Mitarbeiterin Patricia Vera Illera.

Nordhausen. Viele Kunden halten sich beim Urlaub noch zurück. Die Buchungsrate liegt nur bei etwa einem Drittel.

Es ist urgemütlich im neuen Reiseland-Reisebüro am Marktkauf: Tiefe schwarze Sessel warten auf die Kundschaft. Reiseaccessoires wie ein Fernrohr, Tische, die Koffer nachempfunden sind, und Lampen, die an Flugzeug-Triebwerke erinnern, sollen die richtige Atmosphäre schaffen für die nächste Urlaubsreise. Die Sache hat nur ein Haken: Es dürfen noch keine Kunden empfangen werden, weil die Läden aufgrund der Pandemie nach wie vor geschlossen sind.

„Normalerweise hätten wir eine kleine Eröffnungsfeier mit unseren Stammkunden gemacht, doch das war leider nicht möglich“, sagt Katrin Brauer, Geschäftsführerin der Reiseland Brauer GmbH. Seit Mai 1993 hat sie im Marktkauf ein Reisebüro betrieben, das seit 1996 zur Reiseland-Gruppe gehört. Durch die Umbauarbeiten im Marktkauf hatte sich die Chance geboten, aus dem Inneren in die vordere Ladengalerie zu ziehen, wo früher Subway zu finden war und bessere Beratungsbedingungen gegeben sind. Im Februar ging der Umzug vonstatten. Still und leise, von der Kundschaft fast unbemerkt.

Viele Kunden lassen sich beraten

„Wir merken schon, dass ein großer Beratungsbedarf bei unseren Kunden gegeben ist. Sie würden am liebsten ins Geschäft kommen, müssen aber derzeit mit einem Blick durchs Schaufenster vorliebnehmen“, berichtet Sylvia Kehrau, die das Reisebüro leitet. Das sei eine absurde Situation. „Unsere Hoffnung ist, dass wir im Mai wieder öffnen dürfen“, blickt sie voraus. Es gebe ein umfassendes Hygienekonzept, unter anderem mit Plexiglasscheiben, die die Kunden von den Mitarbeitern trennen. Bis es so weit ist, muss die Beratung am Telefon oder per E-Mail reichen. Die Reiselust der Deutschen sei ungebrochen. „Die Fragen nehmen zu, die Gespräche werden beratungsintensiver“, hat Kehrau festgestellt. Buchungen würden ab Mai vorgenommen. „Das Reisen ins Ausland ist ja erlaubt und wird auch stark nachgefragt“, fügt sie hinzu. Hauptziele seien die Kanaren, aber auch Dubai werde nachgefragt und sei mittlerweile erschwinglich. „Buchungen nach Mallorca hatten wir keine, das war zu kurzfristig.“

Auch Busfahrten gibt es noch nicht

Natürlich seien es erheblich weniger Buchungen im Vergleich zu normalen Jahren, etwa ein Drittel des sonst Üblichen. Viele Kunden würden noch weitere Öffnungsschritte abwarten. Auch die Busfahrten sind nach wie vor ausgesetzt. „Die Eröffnung der Buga in Erfurt am 23. April wäre der ideale Start gewesen. „Nun müssen wir uns noch gedulden und hoffen, dass wir dort später einsteigen können, vielleicht im Mai“, sagt Katrin Brauer.

Andere Nordhäuser Reisebüros bestätigen die Aussagen von Brauer und Kehrau. „Die Kunden halten sich noch zurück und buchen erst ab Sommer oder Herbst“, sagt Regina Feldner vom gleichnamigen Reisebüro. Griechenland, Türkei oder Spanien seien die bevorzugten Reiseziele. Auch die Nachfrage nach deutschen Zielen nehme wieder zu. Hier stehe die Ostsee weiter hoch im Kurs. Sie verzeichne nur etwa ein Viertel der sonst üblichen Buchungen, so Feldner.

„Wichtig ist der Hinweis, dass die Kunden aufgrund der Flextarife kostenlos stornieren können“, betont die Reisefachfrau. „Mit den Impfungen geht es jetzt langsam voran, berichten immer mehr Kunden.“ Das bestärke sie darin, ihren Optimismus nicht zu verlieren und auf bessere Zeiten zu hoffen.