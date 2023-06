Reitsportturnier mit Kreisjugendspielen des Landkreises Nordhausen in Lipprechterode

Lipprechterode. Welche Höhepunkte das Reitsportfest in Lipprechterode im Landkreis Nordhausen bereithält und was die Besucher auf keinen Fall verpassen sollten.

Der Ländliche Reitverein Helenenhof organisiert wieder sein Reitsportfest. Es findet am 24. und 25. Juni auf dem Reitplatz hinter dem Sportplatzgelände in Lipprechterode statt.

Gleichzeitig werden die Kreisjugendspiele durchgeführt. Die Jüngsten können dabei kostümiert ihr Können unter Beweis stellen. Auch das legendäre Jackpot-Springen am Sonntag ab 15.30 Uhr ist ein Höhepunkt. Hier wird um den größten Geldtopf gekämpft. Beginn der Veranstaltung ist jeweils um 8 Uhr. Der Reitverein freut sich über zahlreiche Gäste und Teilnehmer.

Ein Dankeschön richtet der Verein an alle treuen, fleißigen Helfer und an die Sponsoren. Für das leibliche Wohl sei bestens gesorgt, heißt es. Und so manche Überraschung werde nicht fehlen.