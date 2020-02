Rekord-Pilger macht Halt in Nordhausen

Er läuft und läuft und läuft. Wer jetzt einen Werbespot aus den 60er-Jahren für einen VW Käfer vor Augen hat, dürfte Maik John noch nicht kennengelernt haben: Seit 2013 ist der gebürtige Mühlhäuser als Pilger kreuz und quer in Europa unterwegs. Dieser Tage überschritt er die Marke von sagenhaften 38.000 Kilometern, die der Pilger eigenen Angaben zufolge ausschließlich per pedes mit der Last eines mit gut 20 Kilogramm doch sehr gewichtigen Rucksacks zurücklegt hat.

Wie zum Beweis holt er einige Pilgerausweise aus seinen großen Jackentaschen, die so manchen Harzer Wanderkaiser vor Neid erblassen lassen würden: Allesamt sind sie von Geistlichen oder Bürgermeistern aus halb Europa vollgestempelt. Rund 350 solcher Hefte habe er, sagt er verschmitzt grinsend und nicht ohne Stolz.

Am Dienstag nun machte John kurzen Zwischenstopp in Nordhausen. Bei seiner aktuellen Pilger-Tour auf dem Lutherweg habe er die Nacht zuvor bei einem Pfarrer in Walkenried Unterschlupf gefunden. Überhaupt gelinge es ihm immer wieder, eine Heimstatt für die Nacht zu bekommen. „Die Menschen sind nett“, sagt er über seine Reisen, die ihn schon durch Skandinavien, Österreich, nach Rom oder Griechenland geführt haben.

Halb aus Trotz und halb aus Abenteuerlust

Was motiviert einen wie Maik John, immer weiter zu laufen? Und wie hat das angefangen? Wieder lächelnd muss sich Maik John an eine Bibelstunde zurückerinnern: Damals sei es um das Pilgern gegangen. Johns Interesse war sofort geweckt.

Doch statt ihn zu ermutigen, hätten der Pfarrer und die Teilnehmer gelacht: Er werde es nicht schaffen, erklärten sie ihm. „Maik, du pilgerst höchstens bis zu deiner Bäckerei“, wiederholt der frühere Bäcker und heutige Wandersmann die Worte des Geistlichen, die ihn nur um so mehr anstachelten. „Euch zeige ich es“, hieß Johns Credo einst, das ihn halb aus Trotz und halb aus Abenteuerlust losspazieren ließ.

Und es scheint noch immer so zu heißen: Mittlerweile würde sich der Pfarrer wundern. Zwar blickt John auf ein gut erhaltenes Paar Wanderschuhe hinab, doch zuvor habe er auch schon zwölf andere Paare durchgelaufen. Rund 35 Kilometer mache er am Tag, an so stürmischen wie zur Zeit würden es manchmal auch nur 25, sagt der Mann, der einen prominenten Pilgerkollegen wie Hape Kerkeling für eine wandernde Mogelpackung hält. „Er ist zwischendurch mit der Bahn gefahren und hat im Sterne-Hotel genächtigt. Das macht ein richtiger Pilger nicht“, sagt John, der seine eigene EC-Karte daheim gelassen habe. Von den Pfarrern auf seiner Reise erhalte er genügend Spenden.

Waschbären stehlen ihm das Frühstück

Sollte John recht haben mit seiner Theorie über Kerkeling, dürften dem Komiker für sein Buch „Ich bin dann mal weg“ über den Jacobsweg einige amüsante Anekdoten durch die Lappen gegangen sein. So etwa Johns Lieblingsgeschichte über ein Frühstück auf einem italienischen Zeltplatz, das ihm in einem Moment der Unachtsamkeit von Waschbären stibitzt wurde. „Wirklich gefährliche Erfahrungen habe ich aber nie gemacht“, erzählt er bei seiner Rast in der Nordhäuser Bahnhofstraße. Doch die soll am Dienstag nur ein kurzer Zwischenstopp sein. Bis nach Leinefelde werde es wohl noch gehen. „Das schaffe ich“, sagt er zuversichtlich.

Ähnlich zuversichtlich ist er auch, dass er es eines Tages ins Guinness-Buch der Weltrekorde schaffen wird. Um das zu erreichen, muss er noch ein paar Wanderschuhe durchlaufen. Laut Guinness-Buch hat diesen Eintrag seit April 2013 der US-Amerikaner Arthur Blessitt inne, der ist seit 1969 knapp 65.000 Kilometer pilgernd auf Schusters Rappen unterwegs war.

Den Anschluss an diese Höchstleistung gelingen soll John mit einer Reise nach Jerusalem. Das heilige Land allein ansteuern wolle er aber nicht und sucht Mitwanderer.