Rennräder wie der heilige Gral in Nordhausen vereint

Matt-schwarz und bedrohlich! Da staunte die internationale Konkurrenz nicht schlecht, als die DDR-Radfahrer im Jahr 1988 am olympischen Wettkampfort in Seoul anreisten. Denn im Gepäck der Ostdeutschen: Die ersten Carbon-Fahrräder, die je bei einem großen Wettkampf ins Rennen geschickt wurden.

„Das hatten die anderen Athleten noch nicht gesehen. Vor Ehrfurcht wäre mancher wohl beinahe nicht an den Start gegangen“, versetzt sich der Nordhäuser Niels Weißenborn in die damalige Situation. Der Erfolg in Südkorea, er sollte neben einigen Weltmeistertiteln der Gipfel einer rund zwei Jahrzehnte langen Technikentwicklung werden, denn der Straßenvierer brachte es auf den Carbon-Zeitfahrrädern gar bis zum olympischen Gold. Der Bahnvierer ergatterte Silber.

Die besten Techniker der DDR bauten hochmoderne Rennräder – die Hintern der Athleten setzte man dann aber doch lieber auf einen bewährten Wildledersattel der italienischen Marke Selle San Marco. Der erste Sattel mit einem bio-anatomischen Profil. Ein revolutionäres Design und ein Meilenstein in der Produktion von Rennrad-Sätteln. Foto: Peter Cott

Dass Weißenborn all das weiß und so lebhaft nacherzählen kann, hat vor allem einen Grund: Ein matt-schwarzes und bedrohliches Carbon-Zeitfahrrad aus dem Olympiakader steht in der Altbauwohnung des 45-Jährigen. Und es ist nicht das einzige Fahrrad in Weißenborns Besitz, das Sport- und Technikgeschichte erzählt.

Seit sieben Jahren sammelt der Nordhäuser Rennräder der DDR-Nationalmannschaft. 18 Stück und viele neckische Details wie den Original-Werkzeugkoffer des Teams in Seoul hat er wie einen Schatz gehortet. „Daran konnte ich einfach nicht vorbeigehen“, sagt Weißenborn lächelnd über den Koffer. Zusammengetragen hat er das Sammelsurium, obwohl er sich bis vor einigen Jahren nicht einmal selbst als Radler hervorgetan hatte, er lieber andere Sportarten betrieb. „Aber immer wenn ein Rennen wie die Friedensfahrt lief, saß ich als Kind vor dem Fernseher“, erinnert er sich.

Täve hinterließ Lücke, die Textima stopfen sollte

Weißenborn ist Nostalgiker und Freund von Gebrauchtem. Wann immer er etwas benötigt, der Pädagoge und Suchtberater stöbert nach „Dingen, die es schon gibt“, wie er sagt. So begann auch seine Liebe zu den Elite-Drahteseln: Als er in der Zeitung inserierte, auf der Suche nach einem Diamant-Rad zu sein, habe er gleich zehn Rückmeldungen bekommen.

DDR-Sportler in westdeutschen Adidas-Trikots: Das lässt wundern. In den 1980er-Jahren setzte die DDR auch bei der Kleidung auf ein Minimum an Windwiderstand und höchste Qualität. Foto: Peter Cott

„Ein Rad war schöner als das andere, sodass ich nicht mehr zum Fahren kam, sondern Sammler war“, erzählt er. Und im Kreis dieser Sammler habe es den Mythos der Spezialanfertigungen für Spitzensportler gegeben. „Sie sind wie der heilige Gral“, sagt er über die Räder, die zwischen den 70er-Jahren und 1990 vor allem in der eigens dafür gegründeten Forschungsabteilung des VEB Kombinat Textilmaschinenbau Karl-Marx-Stadt (Textima) entstanden.

Textima, erklärt Weißenborn, sei Folge des Lochs nach Radlegende Gustav-Adolf „Täve“ Schur gewesen. Nach seinen Titeln in den 50er- und frühen 60er-Jahren blieben DDR-Erfolge im Radsport aus. Zudem galt Diamant international nicht mehr als konkurrenzfähig. Textima sollte die Pedaleure und ihre Räder zurück an die Weltspitze führen, sollte den Sozialismus sichtbarer machen.

Mit Erfolg. Doch welcher Aufwand dafür betrieben wurde, klingt kurios: Ingenieure, Enthusiasten, teils gar Flugzeugtechniker und Sportmediziner tüftelten nun an den Rädern der Zukunft. „Sie wollten Rollwiderstand minimieren und Modelle leichter machen“, nennt Weißenborn ihre Ziele. Dafür wurden selbst die Lacke unter die Lupe genommen und Fäden der Reifen analysiert.

Diese Werkzeugkiste gehörte einem DDR-Fahrradmechaniker, der darin sein Werkzeug mit zur Olympiade nach Seoul nahm. Foto: Peter Cott

Weißenborn muss schmunzeln angesichts der Akribie. Doch Spinnerei sei das nicht. „Die Erfolge sind messbar“, sagt er und blättert zum Beweis in einem Fachbuch mit einer Zahl. „Satte 2 Minuten und 49 Sekunden macht optimale Aerodynamik in einem 100-Kilometer-Radrennen aus“, zitiert er Berechnungen von Forschern.

Bei einem Urlaub in Istanbul sei er schließlich im Internet auf einen solchen heiligen Gral der Fahrradwelt gestoßen. „Ich konnte kaum abwarten, zurück nach Hause zu kommen und es zu holen“, sagt Weißenborn, der seither weiter sammelt und weniger ein Sammelziel verfolgt, als „Freude am Entdecken dieser Schätze“ empfinde.

Niels Weißenborns Traum ist gemeinsame Ausstellung

Der Konkurrenzkampf der überschaubaren Szene mit der gleichen Leidenschaft ist übrigens groß. Doch mitunter finde sich in alten Beständen ehemaliger Spitzenvereine wie Wismut Gera oder Turbine Erfurt noch ein alter Rahmen der Elite-Rennräder, nennt er mögliche Quellen seiner Funde.

Niels Weißenborn findet mitunter nur noch Rudimente der Nationalmannschaftsräder, wie diese Felgenbremsen. Dann muss er aus getauschten Teilen den Originalzustand wieder herstellen. Foto: Peter Cott

Die Räder des Nordhäusers skizzieren die Stationen, die DDR-Tüftler nahmen, um 1988 Gold zu holen. So seien muffenlose, gelötete Rahmen verwendet worden, um Gewicht zu sparen. Für eine Minimierung der Luftangriffsfläche experimentierte Textima zudem so lange mit englischen Stahlrohren, bis sie diese in ovale Formen gebogen bekamen. Auch Speichen wurden flach konstruiert.

Und neben diesen Errungenschaften werkelte zunehmend auch das Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten (FES) an neuer Technik für Radler. Die Berliner, die sonst vor allem Kanuten und Bobfahrer mit besserem Equipment versorgten und die auch heute noch Sportler ausstatten, waren es schließlich, die das erste Carbon-Rad entwickelten. „Die DDR ist damit die Wiege der heutigen aerodynamischen Fahrräder“, resümiert Weißenborn.

Sein Wissen zu all dem hat er unter anderem auch mit einem der damaligen Konstrukteure zusammengetragen, der mittlerweile im baden-württembergischen Rastatt lebt. Ein Höhepunkt der Sammelleidenschaft Weißenborns: Gemeinsam hätten sie ein Rad nach alten Plänen für ihn konstruiert, erzählt der Nordhäuser begeistert.

Dieser Erfolg wäre also gefeiert. Zwei andere visiert Weißenborn noch an: Ein besonderes Bahnrad mit 26-Zoll-Vorderrad fehle ihm noch. „Und ich träume davon, alle Sammler an einen Tisch zu holen, um die Räder einmal auszustellen. Von den Privatsammlungen hat keiner etwas“, sagt er.