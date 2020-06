Einen Unfall beim Ausparken musste die Polizei in Nordhausen aufnehmen.

Rentner in Nordhausen von Auto erfasst

Ein 78-jähriger Mann ist in Nordhausen nach einem Sturz ins Krankenhaus gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Dienstagvormittag von einem Auto erfasst worden, dessen Fahrer gerade aus einer Parklücke in der Poststraße ausparken wollte.

Infolge des leichten Zusammenstoßes stürzte der 78-jährige Fußgänger, der sich hinter dem Auto aufgehalten hatte. Er kam zur Beobachtung ins Krankenhaus.