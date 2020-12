Restaurants erhalten Unterstützung

Weihnachten steht vor der Tür und das Lieblingsrestaurant ist wegen der Corona-Pandemie geschlossen? Damit das Fest trotzdem kulinarisch gelingt, bieten Restaurants ihre Weihnachtsmenüs zum Abholen an. Der Tourismusverband Südharz-Kyffhäuser möchte der Gastronomie in der Region beistehen und macht mit einer besonderen Aktion auf ihre Festtags- und Lockdown-Angebote aufmerksam.

„Unter dem Motto ‘#Supportyourlocals’ wollen wir unsere lokale Gastronomie in der Krise unterstützen“, sagt Marco Wohlenberg vom Tourismusverband Südharz-Kyffhäuser. Deshalb hat der Verband einen kurzen Film mit drei Mitgliedsbetrieben gedreht, die nicht nur zu Weihnachten und Silvester leckeres Essen auf Bestellung zum Abholen anbieten. Wer mehr dazu erfahren möchte, findet das Video auf dem Youtube-Kanal, der Instagram- und Facebookseite des Tourismusverbandes Südharz-Kyffhäuser.

„Wir hoffen natürlich, dass viele Einwohner genauso wie wir begeistert sind von den kulinarischen Köstlichkeiten unserer Restaurants und trotz der momentanen Schließungen ihr Menü hier bestellen, zu Hause mit der Familie genießen und so auch dem Lieblingsrestaurant helfen“, so Wohlenberg. Wer bis zum 31. Januar sein Essen bestellt, bekommt nicht nur ein leckeres Gericht, sondern auch ein Glückslos. Denn unter allen Teilnehmern verlost der Tourismusverband einen Verzehrgutschein im Wert von 100 Euro für eines der teilnehmenden Restaurants. Mit dabei sind unter anderem die Wolfsmühle in Rodishain, Pizza Pub La Stazione in Nordhausen und die Ländlichen Kaffeestuben in Limlingerode.