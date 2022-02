Restkarten für „Dornröschen“ verfügbar

Nordhausen. Schüler des Tanzstudios Radeva führen heute gleich zwei Mal Ballettmärchen auf.

Nach zweijähriger Abstinenz wegen Corona kehren die Ballettschüler des Tanzstudios Radeva nun endlich wieder auf die große Bühne des Theaters zurück. Bei dem Ballettmärchen „Dornröschen“, nach der Musik von P. I. Tschaikowski, stehen insgesamt 45 junge Tänzerinnen und Tänzer im Rampenlicht, um ihr Gelerntes zu zeigen.

Ein Königspaar hat zur Taufe seiner Tochter Aurora die Feen des Landes als Patinnengeladen und dabei die mächtige Fee Carabosse vergessen. Am Tag der Taufe rächt Sie sich durch einen Fluch: das Mädchen werde sich an einem spitzen Gegenstand verletzen und sterben. Die gütige Fliederfee mildert den Spruch: Aurora sollte nicht Sterben, sondern in einen tiefen Schlaf fallen, aus dem Sie nur ein Prinz mit einem Kuss erwecken kann.

Dank väterlicher Wachsamkeit erreicht Aurora ihre Volljährigkeit. Doch zum Geburtstagsfest erscheint die verkleidete Carabosse, lockt das Mädchen mit einer Spindel, an der sie sich sticht. Mit ihr versinkt der gesamte Hof in einen tiefen Schlaf. Hundert Jahre vergehen und erneut kommt ein Prinz.

Die Fliederfee führt den Prinz zur schlafenden Prinzessin. Er ist so verzaubert und küsst sie, und Aurora erwacht. Beide werden ein glückliches Paar.

Restkarten für die heutigen zwei Aufführungen um 14.30 Uhr sowie 18 Uhr sind an der Theaterkasse in Nordhausen erhältlich.