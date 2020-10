Dass am Kuhberg in der Rüdigsdorfer Schweiz Gips abgebaut werden wird, war vor zwei Jahren schon beschlossene Sache, sehr zum Ärger von Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne, Mitte) wie Hunderten Demonstranten. Und doch war es ihnen wichtig, ein Zeichen zu setzen, um weitere neue Abbaugebiete zu verhindern.

Wer weg vom Kohlestrom will, muss mit noch mehr Gipssteinbrüchen im Südharz leben. Jede eingesparte Tonne CO 2 kostet also ein Stück hiesigen Karst. Das ist die Logik der Gipsindustrie, die auch im Südharz weitere Abbauflächen begehrt. Sie verweist auf den beschlossenen Kohleausstieg bis Ende 2038, durch den die REA-Gipsmenge aus der Rauchgasentschwefelung wegfällt.