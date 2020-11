Rettungskräfte befreien Reh

Die Feuerwehr Liebenrode rettete am Sonntagnachmittag ein Reh, dass sich im Zaun einer Schafweide verhangen hatte.

Liebenrode. Wanderer entdeckten das Tier in einer misslichen Lage.

Einen ungewöhnlichen Einsatz haben neun Liebenröder Feuerwehrleute hinter sich. „Mein Nachbar hatte uns am Sonntagnachmittag gegen halb 3 zu Hilfe gerufen, nachdem er ein Reh entdeckt hatte, das sich im Zaun einer Schafweide verfangen hatte“, berichtet Ortsbrandmeister Thomas Evers. Mit einer Decke habe man dem Tier zunächst die Sicht genommen und es so beruhigt. Anschließend befreiten es die Feuerwehrleute aus dem Netzgeflecht des Zauns. Es konnte unverletzt davonspringen.

Ob und vor wem das Reh flüchten wollte, ist unklar. Thomas Evers zufolge, der hauptberuflich in einer Leitstelle arbeitet, sind derartige Rettungseinsätze gar nicht so selten. Die Liebenröder konnten schon nach am Sonntag zehn Minuten wieder abrücken.