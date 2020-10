Nach Monaten der Ungewissheit und des Wartens steht fest: Anstelle des Herkules-Markts zieht Rewe in die Südharz-Galerie und eröffnet voraussichtlich im Sommer seinen Markt. Der Eigentümer sieht die Revitalisierung von Nordhausens größtes Einkaufszentrum einen entscheidenden Schritt vorangekommen.

Bis Ende 2021 werde in den Umbau der Südharz-Galerie ein einstelliger Millionenbetrag investiert mit dem Ziel, bis dahin den Großteil der aktuell leerstehenden Verkaufsflächen wieder vermietet zu haben, lässt ein Sprecher auf Anfrage am Freitag wissen. Die Eingänge wurden bereits neu gestaltet, im Bau ist der Food-Court. Zeitgemäßer und urban soll dort die Atmosphäre werden, das gastronomische Angebot vielfältiger. Geplant sind neue Aufzüge im Einkaufszentrum, die Ausleuchtung und die Zufahrt vom Parkhaus sollen verbessert werden.

Im neuen Food-Court soll eine zeitgemäße, urbane Atmosphäre herrschen. Foto: Entwurf: Livos-Gruppe Management GmbH

Ein Teil der insgesamt rund 17.000 Quadratmeter Verkaufsfläche soll – bei laufendem Betrieb der Südharz-Galerie – neu zugeschnitten werden. Maßgeblich sind die Wünsche der künftigen Mieter in puncto Flächengröße und Zuschnitt. Erste, besonders wichtige Mietverträge seien bereits abgeschlossen. Gespräche mit weiteren Betreibern seien „weit fortgeschritten“, heißt es in einer Pressemitteilung der Berliner Livos-Gruppe, die den Dresdner Eigentümer vertritt.

„Viele Interessenten waren bislang zurückhaltend, da die Situation unklar war“, meint der Sprecher mit Blick auf die seit Juli 2019 ungeklärte Nutzung der Fläche des Herkulesmarkts und des Sport-Treffs der Edeka-Gruppe, die damals ihren Auszug für Ende Juni 2020 bekanntgab. In der Folge erhielt auch ein halbes Dutzend anderer Geschäftsinhaber im Gebäudeteil am Platz der Gewerkschaften als Edeka-Untermieter die Kündigung. Leerstände im Hauptgebäude an der Bahnhofstraße gab es schon länger.

Lange war Kaufland als künftiger Hauptmieter im Gespräch. Es gab zahlreiche Verhandlungen, letztlich aber ohne Ergebnis. Auf einen konkreten Mietvertrag konnten sich beide Seiten nicht einigen. Nun also kommt nach Edeka nicht die Schwarz-Gruppe, sondern die Rewe-Gruppe zum Zug. „Es handelt sich um eine klassische Expansion, es ist kein Ersatzstandort“, meint Rewe-Sprecherin Stephanie Behrens angesichts der Märkte in Salza und in der Markt-Passage. In der Südharz-Galerie entstünden nun 30 neue Jobs. „Künftig wollen wir auf einer Verkaufsfläche von circa 1800 Quadratmetern die Rolle des Lebensmittelhändlers und Nahversorgers in der Galerie übernehmen.“ Der Herkules-Markt war deutlich größer.

Derzeit laufen die Umbauarbeiten im Gebäudeteil zwischen Landgrabenstraße und Platz der Gewerkschaften, wo bis vor kurzem noch der Lebensmittelmarkt Herkules eingemietet war und bis nächsten Sommer Rewe einzieht. Foto: Marco Kneise

Raum ist im Gebäudeteil am Platz der Gewerkschaften deshalb auch für einen mit knapp 1000 Quadratmeter größeren und moderneren Markt der Drogeriekette Rossmann, ferner für eine Apotheke und einen Bäcker mit Stehcafé. Geplant sind zudem ein Fachmarkt und kleinere Läden. Letztlich soll bis Mitte nächsten Jahres eine „konzentrierte Nahversorgung“ geschaffen werden, teilt die Livos-Gruppe mit.

„Für die Südharz-Galerie und deren Weiterentwicklung ist es wichtig, dass nun ein Ankermieter für die größte Verkaufsfläche gefunden wurde“, meint Nordhausens Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos). Die Stadt begrüße diese Entwicklung, „gerade mit Blick auf das Bahnhofsquartier“.

Trotz Absage der Südharz-Galerie hat Kaufland die Rolandstadt weiter im Blick. „Nordhausen ist als Standort nach wie vor interessant für Kaufland. Die ideale Fläche hängt vom genauen Standort ab – zum Beispiel von Einzugsgebiet und Infrastruktur“, erklärt Unternehmenssprecherin Anna Münzing.