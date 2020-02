Richtfest für Nordhäuser Schulneubau

Erstmals seit den 90er-Jahren – damals hießen die Projekte noch Grundschule Niedersachswerfen und Bleicherode – durfte der Landkreis am Freitag wieder ein Richtfest für einen Schulneubau feiern. Dementsprechend ausgelassen war die Zeremonie vor dem Rohbau des künftigen Oberstufengebäudes des Nordhäuser Humboldt-Gymnasiums und lang auch ihre Gästeliste mit Vertretern aus Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft.

Hochschulpräsident Jörg Wagner etwa erwähnte Gunnar Reuter, als Geschäftsführer der Service-Gesellschaft Bauherr, und Landrat Matthias Jendricke (SPD) im Grußwort gesondert: Das Gymnasium werde ein „Haus der Zukunft“, in dem seine künftigen Studenten herangezogen würden.

Wie besonders das Fest war, ließ sich nicht nur am Trubel erkennen, der vor einer Leinwand mit Live-Übertragung des Richtspruchs auf dem Dach herrschte, sondern auch an den so knappen wie bewegenden Worten von Landtagspräsidentin Birgit Keller (Die Linke). „Ich wünsche mir mehr Tage wie heute, weniger wie gestern“, nahm sie Bezug auf das Attentat in Hanau und schwor die Lehrerschaft ein, ihren Schützlingen Humanismus vorzuleben.

Das Fest lockte viel Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Foto: Christoph Keil

Geschehen soll das auf einem Campus, der in Summe etwa 25 Millionen Euro kosten dürfte. Allein in das Hauptgebäude werden rund 13,7 Millionen Euro fließen. Nordhausens OB Kai Buchmann (parteilos) bekannte sich, seinen Teil dazu auch fortan beizutragen. Rund 5 Millionen Euro an Fördergeld will er einwerben und mit dem Stadtrat in weitere zugehörige Bauvorhaben wie den Spendekirchhof oder die Mensa stecken.

Überhaupt erst nötig geworden war das Richtfest durch eine schwere Entscheidung vor zwei Jahren: Denn ursprünglich war der Abriss des alten Hauses gar nicht geplant, durch Schäden im Mauerwerk aber nötig und wirtschaftlicher. Nach historischem Vorbild und in Absprache mit dem Landesdenkmalamt soll der Neubau sich dennoch in die Altstadt einfügen. So erwarte man in den kommenden Wochen 60 neue

Schulleiter Ralf-Gerhard Köthe beim Gang durch sein künftiges Treppenhaus. Foto: Christoph Keil

Fenster im Stil ihrer Vorgänger. Die Glasfassade des modernen Seitenflügels indes werde die historisierende Fassade widerspiegeln und damit visuell in den Hintergrund treten, erklärte Reuter.

Das Humboldt-Gymnasium veranstaltet am Samstag von 10 bis 13 Uhr einen Tag der offenen Tür mit Informationen über den Neubau und für interessierte, künftige Gymnasiasten.

Zahlen und Fakten zum Bau

Gesamtkosten: rund 13,7 Millionen Euro

bisher vergeben: rund 8 Millionen Euro

Beginn der Arbeiten: Anfang November 2018

Geplanter Bezug: Februar 2021

Es entstehen 18 Klassenräume, Technikräume, ein 215 Quadratmeter großer Pausenraum, eine 170 Quadratmeter große Aula, Vorbereitungs- und Verwaltungsräume

Geschossflächen (brutto): rund 5950 Quadratmeter

umbauter Raum: circa 23.000 Quadratmeter

Enthalten wird das Gebäude interaktive Tafeln, alles wird barrierefrei

Bisherige Bauleistungen

Verbaut wurden bisher 250 Tonnen Holz, 2.400 Quadratmeter Stahl, 240 Tonnen Bewehrungsstahl

Entsorgt wurden 3000 Tonnen Bauschutt, 980 Tonnen Kies

Erdaushub: 7.200 Tonnen

im Vergleich zu einem typischen Einfamilienhaus hat das neue Humboldt-Gymnasium das Volumen von knapp 32 Einfamilienhäusern

alle Baupläne ergeben ausgedruckt eine Fläche von rund 70 Quadratmetern

bis dato waren rund 100 Personen auf der Baustelle im Einsatz, mit dem beginnenden Innenausbau wird sich die Zahl verdoppeln

würde man den im Humboldt-Gymnasium verbauten Betonstahl als Einzelstahl (Durchmesser 14 Millimeter) hintereinander legen, so würde sich dieser Stabstahl von der Humboldt-Baustelle in Nordhausen bis nach Halle ins Zentrum und wieder zurück (rund 210 Kilometer) erstrecken