In der Kostümbauwerkstatt für das geplante Ritter-Rost-Musical in Harztor geht es schon los mit den Vorbereitungen.

Neustadt. In der Gemeinde Harztor soll wieder ein Musical in Eigenregie entstehen. Im Juli ist die Premiere geplant. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ritter Rost in Harztor sucht noch Bandmitglieder

Es sind nur noch wenige Monate bis zu den geplanten Aufführungen von „Ritter Rost und die Hexe Verstexe“ in Harztor – und das Musical-Team steckt schon voll in den Vorbereitungen, wie Landratssprecherin Jessica Piper mitteilt. Am 4. und 5. Juli soll sich in Neustadt der Vorhang öffnen. Alle Mitwirkenden vor, hinter und auf der Bühne bereiten die Aufführungen im Ehrenamt vor. Bereits Anfang Januar haben sich die Hauptdarsteller zu ersten Gesangsproben getroffen.

Im Workshop für den Kostümbau haben die Mitwirkenden die ersten fantasievollen Figuren für den Fabelwesenwald gefilzt. Am kommenden Samstag findet der nächste Nähworkshop für die Kostüme statt. Der nächste Höhepunkt ist das erste große Probenwochenende am 24. und 25. Januar in Neustadt, an dem die Band mit Hauptdarstellern Ritter Rost, Burgfräulein Bö, Drache Koks und Co. proben wird.

Musiker sind willkommen – einfach melden

Wer selbst Musiker ist und spontan Lust hat, in der Band mitzumachen, kann sich auch noch kurzfristig melden. Ansprechpartnerin ist Ulrike Tuschy (E-Mail: uli.tuschy@t-online.de oder telefonisch unter 01573/612 202 4). In den kommenden Wochen und Monaten werden die Darsteller, der Chor und die Band weiter gemeinsam die Geschichte einstudieren.

Bei dem Musical machen wieder viele Akteure mit, die schon beim ersten Mal 2016 dabei waren. „Wir sind begeistert von der Bereitschaft, sich einzubringen. Es sind so viele Vereine und Einwohner dabei und ohne dieses breite ehrenamtliches Engagement in ganz unterschiedlichen Bereichen könnten wir das Musical nicht in diesem anspruchsvollen Format auf die Bühne bringen“, sagt Initiatorin Ulrike Tuschy. Die Federführung der Organisation des Ritter-Rost-Musicals liegt wieder beim Verein Zukunft Harztor.

Die nächsten Termine:

11. Januar, 10 bis 15 Uhr: Kostümbau, Nähen im Färberhof Ilfeld

24. Januar, 16.30 bis 19.30 Uhr: Erste Proben der Hauptdarsteller und Band in Neustadt

25. Januar, 10 bis 19 Uhr: Proben für Band und Solisten in Neustadt

13. März, 16.30 bis 19.30 Uhr: Zweite Probe für Darsteller und Band in Neustadt

14. März, 10 bis 19 Uhr: Zweite Proben für Band, Solisten, Chor, Darsteller in Neustadt

24. April, 16.30 bis 19.30 Uhr: Dritte Probe für Darsteller und Band in Neustadt

25. April, 10 bis 19 Uhr: Dritte Proben für Band, Solisten, Chor und Darsteller in Neustadt