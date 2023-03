Ritterschlag für eine Firma in Nordhausen: Aturis ist Bosch-Lieferant

Nordhausen. Das Unternehmen Aturis aus Nordhausen ist deutschlandweit aktiv und erhält jetzt den diesjährigen Landkreis-Titel „Hervorragender Ausbildungsbetrieb“.

Es sei „der Ritterschlag“, sagt Sebastian Gerecke. Seine Informatik-Firma Aturis zählt jetzt zu den Lieferanten des Bosch-Konzerns. Es wirke wie eine Auszeichnung, auf diese Liste zu gelangen, betont der Unternehmer. In die werde nicht jeder aufgenommen.

Dieser Ritterschlag ist ein Etappenziel auf Gereckes Erfolgsweg. Am Anfang steht sein Studium in Schmalkalden. Seine ersten Schritte als Geschäftsmann meistert er bereits an der Hochschule. Im Jahre 2004 wagt er sich in die Selbstständigkeit. Er gründet Aturis, will Software entwickeln und Firmen dabei helfen, ihre Arbeitsprozesse zu digitalisieren. Er kehrt zunächst heim nach Ilfeld, siedelt sich dort an. Anfang 2016 folgt der Umzug nach Nordhausen. Die Villa Wolfram an der Bochumer Straße ist seitdem Aturis’ Domizil. Bis heute führt Gerecke seinen Betrieb als Einzelunternehmen. Ab Januar 2024 will er eine Holding-Struktur aufbauen.

Gerecke beschäftigt derzeit 26 Mitarbeiter. „Damit sind wir personell schon gut aufgestellt, wollen aber weiter wachsen“, erklärt der 49-Jährige. An Arbeit mangelt es nicht, an Ideen ebenso wenig.

Aturis sieht sich als Informatik-Dienstleister. „Wir lösen Excel-Monster und Laufzettel ab“, sagt Gerecke. Die Computer-Experten führen analoge Inhalte in die digitale Welt, entwickeln Programme mit Hilfe der Informationstechnik. Ihre Ergebnisse sind facettenreich. Von der Matching-App für Ehrenamtliche bis zur Software gegen Übermüdung am Arbeitsplatz. Auch die Abfallkalender-App für mehr als ein Dutzend Landkreise und Städte (wie Erfurt, Eisenach, Suhl, Chemnitz und das Eichsfeld) ist ein Aturis-Produkt. Ebenso eine Kirchen-App zur Registratur der Kollekte. Gerecke: „Selbst die Kirche muss sich digitalisieren, weil das Personal nicht mehr in dem Umfang früherer Zeiten da ist.“

Doch die Nordhäuser Fachleute sind nicht nur Entwickler, sondern ebenso Berater und Betreuer. Inzwischen zählt auch die externe Datenschutzberatung zum Angebot.

Aturis hat sich einen Namen erarbeitet. Deutschlandweit sind die Nordhäuser aktiv, auch international unterwegs. Einen guten Ruf hat das Unternehmen als Lehrbetrieb. Auszubildenden eine Chance zu geben, sei schon immer sein Bestreben, so Gerecke. Das wissen auch die Arbeitsagentur sowie die Industrie- und Handelskammer (IHK).

Künftigen Fachkräftebedarf mit eigenem Nachwuchs decken

Seit 2013 zeichnen sie jährlich im Landkreis einen Betrieb aus, „der über das normale Maß hinaus am Ausbildungsmarkt präsent ist“, erklärt die Erfurter IHK-Chefin Cornelia Haase-Lerch. Die Jury entscheidet sich diesmal für Aturis. Gerecke und sein Team freuen sich über den Titel „Hervorragender Ausbildungsbetrieb 2023“.

Die Erfurter IHK-Hauptgeschäftsführerin Cornelia Haase-Lerch und Nordhausens Arbeitsagentur-Chef Karsten Froböse (rechtsstehend) überreichen Sebastian Gerecke und seiner Firma Aturis die Auszeichnung „Hervorragender Ausbildungsbetrieb 2023“. Foto: Marco Kneise

„Allein sieben Azubi-Verträge in den letzten fünf Jahren sind für ein relativ kleines Unternehmen stark“, lobt die IHK-Chefin. Ebenso sei die gute Zusammenarbeit mit den hiesigen Schulen und den daraus resultierenden Praktikumsplätzen ein wichtiger Baustein. Den eigenen Nachwuchs zu gewinnen, um den künftigen Fachkräftebedarf decken zu können, sei „der Königsweg“, betont Cornelia Haase-Lerch.

Arbeitsagenturchef Karsten Froböse kennt den gegenwärtigen Trend: „Für zehn über 55-Jährige, die demnächst ihren Arbeitsplatz verlassen, wachsen nur drei junge Leute nach.“ Der Fachkräftemangel hat schon begonnen.