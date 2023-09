29/09/2023 - Nordhausen: Vorstellung des ehrenamtlichen Organisationsteams um Werner Hütcher samt Hauptsponsoren für das 15. Internationale Indoor-Kugelstoßen am Donnerstag, 28. September 2023, im Fitnessstudio Injoy in Nordhausen (Thüringen). Die eigentliche Sportveranstaltung findet am 28. Januar 2024 statt. Mit am Start werden Athleten der Weltspitze sein. (Foto: Marco Kneise / Thüringer Allgemeine)