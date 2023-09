Roboter-Assistenz im Krankenhaus von Nordhausen: Südharz-Klinikum will Einsatzbereiche erweitern

Nordhausen. Mit dem neuen roboter-assistierten OP-System Da Vinci stehen im Südharz-Klinikum schon 100 Operationen zu Buche. Die schonende Methode soll in weiteren Bereichen eingeführt werden.

Die 100. Operation unter Zuhilfenahme des roboter-assistierten OP-Systems Da Vinci erfolgte jetzt im Südharz-Klinikum. Chefarzt Torben Glatz und Rilind Zenelaj, Oberarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, haben sich mit den beiden Operationstechnischen Assistentinnen Katharina Trost und Marie-Luise Glahn über das Jubiläum gefreut. Aber nicht nur in der Allgemein- und Viszeralchirurgie, auch in der Urologie und der Thoraxchirurgie konnten schon Patienten von der schonenden OP-Methode profitieren. Die Einführung der Roboter-Assistenz bei gynäkologischen Eingriffen und auch bei HNO-Operationen ist zeitnah geplant. Am Mittwoch, 27. September, will das Klinikum das OP-System von 14 bis 18 Uhr beim Tag der offenen Tür vorstellen.