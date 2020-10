Rockensußra: Der Traum von Europas tiefstem Kalischacht

Er sollte der tiefste Kalischacht Europas werden – doch nur fünf Jahre nach dem Baustart ist klar, dass 140 Millionen Mark umsonst ausgegeben wurden: Die Geschichte des nie fertiggestellten Schachts Rockensußra hätte die einer technischen Meisterleistung unter anderem vom VEB Schachtbau Nordhausen und dem VEB Betonwerk Heringen werden können – tatsächlich aber ist es eine des Scheiterns der DDR-Wirtschaft und des Niedergangs der Kaliindustrie nach der Wende 1989.

„Die Investitionstätigkeit auf der Schachtbaustelle wurde im Spätherbst 1989 eingestellt, weil einfach kein Geld mehr da war“, sagt Joachim Barwitzky. Er war ab 1982 Grubendirektor im Kaliwerk Volkenroda. Bis heute hat er eine Kopie eines Protokolls aus dem Jahr 1981 aufgehoben, das die Bedeutung des Schachts Rockensußra untermauert: Der Kali-Kombinats-Direktor für Produktion, Hermann Bachmann, hatte demnach damals erklärt, das dass Abteufen des Schachtes Rockensußra alternativlos sei, da ohne den Schacht spätestens im Jahr 2000 das Kaliwerk Volkenroda hätte geschlossen werden müssen.

Schon in den 1980ern rückten die Abbaufelder immer weiter von den Schächten in Menteroda und Pöthen ab. Die Folge waren selbst damals bis zu zehn Kilometer lange Wege unter Tage auf ziemlich schlechten Fahrstrecken. Ganz zu schweigen von den klimatischen Verhältnissen für die Bergleute: Einen Kilometer unter der Erdoberfläche herrschten Temperaturen von mehr als 40 Grad, die Frischluftzufuhr war schlecht.

Unterm Strich, erzählt Barwitzky, wurden in einer 7,5-stündigen Schicht nur vier Stunden effektiv vor Ort gearbeitet. Der 1104 Meter tiefe Schacht Rockensußra sollte das ändern. Als Wetter- sowie Seilfahrts- und Materialschacht sollte er dazu beitragen, die Kaliproduktion im Werk Volkenroda von jährlich rund 160.000 Tonnen auf rund 230.000 Tonnen ab dem Jahr 1995 zu steigern.

Die Stahlbauarbeiten am Schachtkopf waren vor der Wende 1989 in vollem Gange. Stolz posieren Mitarbeiter des Nordhäuser Unternehmens Schachtbau. Foto: Helmut Radtke

Gibt es diesen Schacht erst einmal, kann auch im Feld Ebeleben der Abbau beginnen, das war die Überlegung in den 80ern im Kalikombinat. 1991 sollte er in Betrieb gehen. Eröffnet wird die Baustelle am 4. Oktober 1985, vor nunmehr 35 Jahren. Es ist ein gigantisches Vorhaben, das da etwa einen Kilometer vom Dorf entfernt auf dem Acker anläuft: Betonsilos entstehen, Gebäude für die Kumpel, das Fundament für den Schachtturm, und von der Bahnstrecke Ebeleben – Schlotheim wird ein Abzweig zum Schacht verlegt. Am Dorfrand nahe des Sportplatzes werden zweigeschossige Mehrfamilienhäuser als künftige Unterkünfte für die Kumpel und ihre Familien hochgezogen.

Die eigentliche Schachtröhre soll im Ausbruchsdurchmesser bis zu neun Meter groß sein. Im Juli 1986 beginnen die Bohr- und Zementationsarbeiten. Konfrontiert werden die Experten von Schachtbau mit schwierigen geologischen Verhältnissen: Es gibt teils große Karsthohlräume und starke Wasserzuflüsse. Damit kein Wasser das Teufen des Schachts behindert, werden Unmengen an Zement in die Erde gepumpt: „Die ganze DDR hat wohl unter dieser Baustelle gelitten“, meint Roland Handrek, damals Bauleiter bei Schachtbau, augenzwinkernd. Unterm Strich werden rund 3900 Kubikmeter Zement verpresst.

Der eigentliche Schachtausbau soll überwiegend aus Spritzbeton hergestellt werden. In den wasserführenden Schichten bis 273 Meter Tiefe und zwischen 432 und 640 Metern Tiefe sollen zu Ringen zusammengesetzte Betonelemente – sogenannte Tübbinge – in Verbindung mit einem abdichtenden Stahlausbau Sicherheit geben.

Mehr als 4000 Stück Beton-Tübbinge wurden in Heringen für den Schacht hergestellt, nach der Wende aber als Wellenbrecher für den Küstenschutz abtransportiert. Foto: Helmut Radtke

Gemeinsam mit der Hochschule Leipzig entwickelt der VEB Betonwerk Heringen einen hochfesten Beton, der auch in großen Tiefen dem enormen Gebirgsdruck standhält. Die einzelnen Tübbinge – mehr als 4000 Stück zu je 4650 Kilogramm – werden in Heringen hergestellt. „Die haben bestimmt zwei Jahre gebraucht“, schaut Handrek auf das enorme Auftragsvolumen. Um sie zur Baustelle nach Rockensußra zu bringen, nutzt man die Bahn – andernfalls wären etwa 800 Lkw-Touren nötig gewesen.

Fristgerecht liefern die Heringer alle Betonelemente, auf dass der Schacht ab 1990 zügig geteuft werden kann. Dafür hat Schachtbau 134 Mann eingeplant.

Doch alles kommt anders: „Die Tübbinge wurden nach der Wende als Wellenbrecher für den Küstenschutz abtransportiert“, erzählt Roland Handrek. Sämtliche geologischen Erkundungen und Planungen sind wie die ersten Arbeiten auf der Baustelle vergebens.

Schachtbau-Geschäftsführer Michael Seifert erinnert sich, wie er just an jenem Julitag des Jahres 1990 seine Hauptprüfung als Bergbautechnologe an der Technischen Universität Freiberg hatte, als die Förderung im Volkenrodaer Kaliwerk für immer eingestellt wurde. „Dabei war der Schacht Rockensußra für mich die Initialzündung, Bergbau zu studieren.“

Als junger Mann erlebt er den Niedergang des Südharzer Kalireviers hautnah. Schachtbau verwahrt die Schächte rund um Menteroda unter seiner Leitung von 1995 bis 1999. Die Bahnstrecke Ebeleben – Schlotheim ist ein Radweg, das Anschlussgleis zur einstigen Schachtbaustelle von Rockensußra ein totes. Die sich nach der Wende dort angesiedelte Panzerverschrottung braucht es nicht mehr.