Rodishain plant Hofflohmarkt: Ein ganzes Dorf voller Schätze

Rodishain. Bares für Rares? In einem Dorf bei Nordhausen öffnen sich die Höfe. Mit dem Flohmarkt sollen Besucher angelockt werden.

Ein ganzes Dorf voller Schätze. Das versprechen die Veranstalter des Hofflohmarktes, der am Sonnabend, 4. März, von 11 bis 18 Uhr in Rodishain geplant ist. Am Parkplatz am Ortseingang gibt es die Handzettel mit den Lage-Angaben der teilnehmenden Häuser. Diese sind mit Luftballons gut zu erkennen. Auch für das leibliche Wohl ihrer Gäste wollen die Rodishainer sorgen. Eine Gulaschkanone mit warmer Suppe sowie Kaffee und Kuchen stehen bereit.