Rohbau der Freilichtbühne in Hochstedt steht

Schon sehen sie sich als Wettgewinner: Im Sommer hatte Nordhausens Oberbürgermeister Kai Buchmann (pl) das Dorf herausgefordert: „Hochstedt gegen die Stadt – eine schöne Freilichtbühne gegen die Feuerwache“. Freilich, noch sind beide Projekte nicht realisiert. Doch während erst im November für die Feuerwache an der Zorgestraße Spatenstich war und die Bodenarbeiten noch in vollem Gange sind, können sich die Hochstedter über einen fast fertigen Rohbau freuen. Und das, wo noch zu Jahresbeginn nicht sicher war, ob die in Aussicht gestellten 100.000 Euro Fördermittel vom Bund tatsächlich fließen.

Für drei der fünf vorgesehenen Ränge der Freilichtbühne sind die Betonelemente gesetzt, auch das nebenstehende kleine Haus für Toiletten, Möglichkeiten zum Abstellen von Mobiliar und Umkleiden für Künstler steht. Erst kürzlich haben die Hochstedter selbst Fenster und Tür eingebaut. „Wenn wir etwas sagen, machen wir es auch“, zeigt sich Ortsbürgermeister Steffen Scheibe (pl) voller Tatendrang. Mit seiner Frau Doreen weiß er eine nicht minder engagierte Projektkoordinatorin an seiner Seite. Hinter ihr liegen in den vergangenen Monaten ungezählte Bürostunden – der Weg zur Baugenehmigung war ungeahnt schwer. Auch das Umweltamt musste zustimmen, galt es doch, einen Graben hinter der Alten Schmiede zu verlegen. Immerhin: Mit dem Oberbürgermeister habe man einen Fürsprecher gehabt, der dafür sorgte, dass der Antrag innerhalb der Stadtverwaltung zügig bearbeitet wird. Die Zeit drängte: Denn 82.000 Euro Fördermittel mussten dieses Jahr abgerufen werden. Entsprechend erfreut nahmen die Hochstedter am 23. August die Baugenehmigung entgegen. Und schon lag die nächste Herausforderung vor ihnen: „Die Auftragsbücher der Baufirmen waren für 2019 voll. Man musste Leute kennen, die sich begeistern lassen für das Projekt“, erzählt Steffen Scheibe. Im Oktober begann die Niedersachswerfer Firma GAI mit den Erdarbeiten, nachdem die Hochstedter selbst Sträucher vom Areal gerodet hatten. Das Fundament für das Funktionsgebäude war herzustellen, es folgten die Maurer. Geplant ist, im Laufe des Winters in Eigenregie die Wände zu verputzen, Estrich zu gießen und Bodenfliesen zu legen. „Je mehr es wächst, desto besser kann man sich alles vorstellen“, sagt Doreen Scheibe. Mitte Juli 2021 soll die Freilichtbühne eingeweiht werden, natürlich mit der Aufführung eines Laienschauspiels: „Wir müssen uns demnächst für ein Stück entscheiden, gemeinsam mit dem Jungen Theater Nordhausen beginnen schon bald die Proben.“ Die Bühne soll kein Selbstzweck, sondern ein Ort der Kultur im so oft von der Politik umworbenen ländlichen Raum sein. Nicht nur die Laienschauspielgruppe aus dem Dorf freut sich auf Auftritte. Auch das Nordhäuser Theater will gastieren, ebenso der Nordhäuser Chor sowie Schüler des Humboldt-Gymnasiums, die dort das Fach „Darstellen und Gestalten“ gewählt haben. Das Herreder Tonstudio „Music Stable“ will für Aufführungen seine Tontechnik stellen. Die Salzaer Grundschule und der Herreder Kindergarten zählen auch zu den Kooperationspartnern. Ebenso die Jugendkunstschule. Letztere soll ab nächstem Jahr, wenn die Bühne fertig gepflastert ist, an deren Gestaltung mitwirken. Auch die Innenräume des Funktionsgebäudes könnten Kunst gut vertragen. Nordhäuser Studenten wiederum gestalten nächstes Jahr die umliegenden Grünflächen. „Hoch-(stedt)Kultur“ des knapp 20-köpfigen Hochstedter Vereins „Tradition Innovation“ ließ Oberbürgermeister Buchmann schon staunen. Mit Malermeister Steve Meier gibt es einen weiteren begeisterten Nordhäuser: Er spendete dieser Tage 400 Euro. „Ich bin gebürtiger Hochstedter, da unterstütze ich den Ort doch gern“, sagt er bescheiden. Ebenso freute sich Ortschef Scheibe über knapp 800 Euro als städtischen Zuschuss für die Kinder- und Jugendarbeit im Ortsteil: „Davon werden wir eine Outdoor-Tischtennisplatte, eine Dartscheibe sowie Basketball und -korb kaufen. Die Bühne ist eben, da kann auch dort gespielt werden.“