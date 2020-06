Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rolandgruppe lässt sich Gedenken durch Corona nicht nehmen

Jubel, Trubel und Heiterkeit. Dafür hätten normalerweise am vergangenen Wochenende Roland und seine Konfiefchen gesorgt. Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen und des Verbotes von Großveranstaltungen bis zum 31. August hat sich die Stadtverwaltung jedoch Ende April schweren Herzens gegen die 52. Auflage des beliebten Rolandsfestes entschieden.

Dennoch traf sich an diesem Samstag die Rolandgruppe, um sich einen alljährlichen, inoffiziellen Programmpunkt nicht nehmen zu lassen. Das Gedenken an Jochen Napiralla, der von 1975 bis 2007 den Ebersberg mimte. Eine kleine Tradition, komme was wolle.

Munter wie eh und je begrüßen sich Michael Garke, Winfried Schmitt, Anett Wernicke und Jörg Menge erstmalig gemeinsam in diesem Jahr. „Normalerweise hätten wir jetzt alle dicke Sachen an“, erklärt Winfried Schmitt, alias Professor Zwanziger, und verweist auf deren Kostüme, die sie permanent ins Schwitzen bringen. Daher hat das stornierte Rolandsfest an diesem sonnigen Samstag auch etwas Gutes, denn alle sind in Zivil erschienen. Mit dabei ein Blumengesteck und Fred Busch, der die Rolandgruppe immer chauffiert.

Dann erinnern sich die alten Haudegen. Kramen vergangen Geschichten aus und schwelgen in Erinnerungen. „Einmal waren wir im Socken und Jochen bestellte für mich und sich ein Eisbein, obwohl draußen sengende Hitze war“, schmunzelt Winfried Schmitt. „Ich wär fast gestorben, doch Jochen hat’s in Allerseelenruhe rin jefressen.“ Michael Garke alias Roland erklärt hingegen, dass Jochen immer noch zur Rolandgruppe dazu gehört und erinnert gleichzeitig an das geflügelte Wort „ichhabnjochenjesprochen“, das in der Rolandgruppe immer dann benutzt wurde, wenn etwas beschlossene Sache war.

Allesamt nehmen den Moment der Erinnerung mit einem Stück Humor. Und so werden die Vier auch nächstes Jahr wieder zum Rolandsfest in voller Montur auf dem Niedersachswerfer Friedhof erscheinen. Denn das lassen sich Roland und seine Konfiefchen nicht nehmen.