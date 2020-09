Rollerfahrer wird bei Kollision mit Audi schwer verletzt

Ein Rollerfahrer ist in Nordhausen schwer verletzt worden (Symbolfoto).

Nordhausen. Ein Motorrollerfahrer ist bei einem Unfall in Nordhausen schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte ihn übersehen, als sie aus einer Parklücke fuhr.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 54-jährige Rollerfahrer am Dienstag gegen 6.30 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Bochumer Straße, als eine 27-jährige Autofahrerin mit ihrem Audi aus einer Parklücke am Straßenrand auf die Hauptstraße auffuhr.

Der Audi und der Roller kollidierten. Der Rollerfahrer stürzte schwer, sein Zweirad schleuderte gegen zwei weitere geparkte Autos am Straßenrand.

Die Autofahrerin blieb unverletzt. An der Unfallstelle kam es zu Verkehrsbehinderungen.

