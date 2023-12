Rosa Schlüpfer im Tannenbaum: Schüler bieten unvergessliches Weihnachtkonzert im Kreis Nordhausen

Der Chor singt internationale Weihnachtslieder während des großen Weihnachtskonzerts der Geschwister-Scholl-Regelschule am Donnerstagabend, 14. Dezember 2023, in der Aula

Heringen Was die Jungen und Mädchen binnen vier Wochen im Kreis Nordhausen auf die Beine stellten und wieso der Musiklehrer das ganze Publikum in den Chor aufnehmen will.

Nirgends im ganzen Landkreis schneit es am Donnerstag. Dafür ist es einfach zu warm. In Heringen allerdings fällt die weiße Pracht. Denn die Schüler der Geschwister-Scholl-Regelschule kümmern sich an diesem Abend bei ihrem großen Weihnachtskonzert um alles, bis ins kleinste Detail. Vom Tanzen, über das Singen, den Ton und das Licht bis hin zum Schnee, der in der Aula rieselt.

Letzteres war eine besondere Herausforderung in den vergangenen vier Wochen, in denen die Mädchen und Jungen das Programm auf die Beine stellten. Weswegen alles im Informatik-Kurs anfing, wie Musiklehrer Thomas Krüger verrät. Digitale Technik macht es möglich. Und so schweben die digitalen Schneekristalle auf dem Vorhang herab zum Boden. Doch der Abend hat weit mehr zu bieten.

Die Tanzmädels mit ihrer Choreografie Foto: Marco Kneise

Neben den Showeinlagen der Tanzmädels, die nach Krügers Angaben jenseits dessen sei, was man in der Schule erarbeiten könne, hat der Chor der Regelschule seinen mit Spannung erwarteten Auftritt. Thematisch überlegten sich die Schüler dafür verschiedene Aspekte. Unter anderem Licht und Schatten. Da allerdings der Schatten derzeit zu überwiegen scheint, ist es den Schülern an dem Abend wichtig, eine Botschaft des Lichts auszusenden. Sodann erlebt man mehr Lieder, die den Aspekt des Friedens mit sich tragen, anstatt dezidierter Weihnachtslieder.

Eines der vielen Glanzlichter des Abends ist eine der acht Solistinnen, Elaine Schmidt. Obwohl sie von Thomas Krüger krankheitsbedingt nach Hause geschickt wurde, denn sie hat 39 Grad Fieber, kam sie wieder und zeigt Stärke, trotz Schwäche.

Das Publikum verwandelte die Aula zwischenzeitlich in ein Lichtermeer. Foto: Marco Kneise

Ehe der Abend zu Ende geht, nimmt der Musiklehrer schließlich das Publikum in die Pflicht. Nicht nur, dass dieses die Handys im Takt schwenken soll, um so die ganze Aula in ein Lichtermeer zu verwandeln, auch müssen sie singen, klatschen und stampfen. Im Zusammenspiel mit dem Chor klappt das am Ende allerdings so gut, dass Krüger alle am liebsten in den Chor aufnehmen möchte. Da das aber nicht geht, bringt er Corinna das Sparschwein ins Spiel, das bei dem kostenfreien Konzert Spendengelder für ein E-Piano sammelt.

Abschließend besingt der Chor den schönsten Tannebaum Europas. Seine Zierde: eine Girlande aus Klopapier und ein rosa Schlüpfer. Das Weihnachtskonzert kommt schließlich so gut an, dass das Publikum eine Zugabe einfordert.