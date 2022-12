Rotarier und Lions begleiten Schulklassen in Nordhausen

Nordhausen. Neues Programm zur Gesundheitsförderung in der Albert-Kuntz-Schule.

Gesund, stark und selbstbewusst – so sollen Kinder aufwachsen. Dies unterstützt „Klasse 2000“ – das in Deutschland am weitesten verbreitete Unterrichtsprogramm zur Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltvorbeugung in der Grundschule.

Die Diakonie hat mit der Präsidentin des Nordhäuser Rotarier-Clubs, Hildegard Seidel, die Klasse 2c der Albert-Kuntz-Grundschule besucht. Seit vorigem Jahr kann die Klasse das Präventionsprogramm zur Gesundheitsförderung dank des Sponsorings der Rotarier bis zur 4. Klasse nutzen. „Wir freuen uns sehr, dass auch der Nordhäuser Lions-Club eine weitere Klasse der Grundschule unterstützt“, berichtet Nicole Walther von der Nordhäuser Diakonie.

Je nach Klassenstufe werden unterschiedliche Themenfelder behandelt: der Weg der Nahrung, Atemübungen, Konflikten begegnen und diese ohne Gewalt bewältigen. Die Gesundheitsförderin der Diakonie besucht die Klasse regelmäßig und führt die Themenfelder ein. Die Klassenlehrerin setzt dann die Themen unterrichtsbegleitend um und vertieft diese gemeinsam mit den Schülern. Dazu erhält sie Schulungsmaterial von „Klasse 2000“. Die Kinder seien begeistert, sagt die Lehrerin.