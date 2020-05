Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rotary-Club plant Gartenkonzerte für Seniorenheime im Südharz

Eine kleine Tournee mit vier Gartenkonzerten für die Bewohner von Südharzer Seniorenheimen startet der Nordhäuser Rotary-Club, kündigt Clubsprecher Gunnar Haase an. Dafür konnten die Künstler Melissa Hart und Artur Hubert gewonnen werden. Die beiden Musiker seien sofort von der Idee begeistert gewesen, berichtet Haase. Melissa Hart spielt Violoncello im Philharmonischen Orchester in Erfurt und Artur Hubert Bratsche im Sondershäuser Loh-Orchester.

„Wir möchten unsere Senioren überraschen und emotional bewegen, so dass sie das Gefühl der Isolierung für einen Moment verdrängen können“, erklärt Haase. Das erste Konzert ist am Mittwoch, 20. Mai, um 15.30 Uhr im Salzaer Seniorenzentrum in der Bochumer Straße. Danach dürfen sich am 22. Mai die Bewohner im Ilfelder Sonnenhof auf die Musik freuen. Weitere Konzerte sind am 27. Mai im Nordhäuser Sankt-Jakob-Haus sowie am 29. Mai im Ellricher Asternhof geplant.