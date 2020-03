Aus dem Erlös des Verkaufs von 900 Benefiz-Adventskalendern übergab der Nordhäuser Rotary-Club am Dienstag in der Stadtbibliothek 3000 Euro an 14 Südharzer Vereine.

Rotary-Club übergibt in Nordhausen 3000 Euro an 14 Vereine

14 Südharzer Vereine konnten sich am Dienstag über Preisgelder zwischen 100 und 600 Euro freuen. Insgesamt 3000 Euro hatte der Nordhäuser Rotary-Club ausgelobt. Das Geld stammt aus dem Erlös des Verkaufs von 900 Benefiz-Adventskalendern.

„Wir hatten nicht erwartet, dass es so viel Zuspruch für unsere Aktion gibt“, sagte Gunnar Haase, Vorstand der Rotary-Hilfe Nordhausen, am Dienstag bei der Übergabe der Preise im Lesesaal der Nordhäuser Stadtbibliothek. Es hatten sich 23 Vereine beworben. „Eigentlich hätte jeder eine finanzielle Unterstützung für sein ehrenamtliches Engagement verdient“, betonte Haase.

Leider gebe es ein großes Defizit an staatlicher Unterstützung in vielen Bereichen der freiwilligen Aufgaben. „Daher haben wir beschlossen, in diesem Jahr den Nordhäuser Benefiz-Adventskalender erneut aufzulegen, um auch 2020 möglichst viele Vereine bei ihrer Tätigkeit zu unterstützen“, so der Vorstand. Dieses Mal werde es ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Nordhäuser Lions-Club werden. Vertreter beider Clubs hätten bereits gemeinsam erste Planungen beschlossen. „Es wird wahrscheinlich eine höhere Auflage im Vergleich zum Vorjahr geben“, kündigte Haase an. 2019 hatte die Erstauflage 1000 Stück betragen.