Rothesütte bereitet das Hackespänchenfest vor

Rothesütte. Ein Südharzer Ausflugstipp für das erste Sommerferienwochenende.

Die Rothesütter feiern am ersten Ferienwochenende ihr Hackespänchenfest auf dem Gelände des zukünftigen Harzer Hexenreichs an der ehemaligen Grenzkaserne. Am Sonnabend, 16. Juli, beginnt das Fest um 12 Uhr. Tauziehen und Wettnageln sind Höhepunkte. Den Tanzabend ab 19 Uhr gestaltet die Band „Sitzgruppe“. Am Sonntag, 17. Juli, startet um 10 Uhr der Frühschoppen. Service-Geschäftsführer Gunnar Reuter (links) und Torsten Meyer vom Organisationsteam präsentieren das Werbeplakat zum Dorffest.